涉強迫勞動？德Volkswagen：商討撤出新疆

圖為設於新疆烏魯木齊的上海大眾汽車公司。(美聯社)

自德國 化工巨頭巴斯夫（BASF）上周宣布撤出新疆 後，德國政界呼籲大眾汽車（Volkswagen）也效法撤出新疆。德國媒體披露，上汽大眾汽車涉嫌在新疆使用強迫勞動。擁有一半投資 比例的德國大眾汽車14日示，將與中國的商業夥伴上汽集團討論在新疆的業務發展。

自由亞洲電台報導，德國商報披露，有研究顯示，大眾及上海汽車集團合資的「上汽大眾」在吐魯番市的試車場項目，涉嫌使用強迫勞動。這項研究來自美國共產主義受害者紀念基金會的中國部主任鄭國恩。他表示，新疆吐魯番的試車場計畫始於2015年，並在2019年結束：「公司資料（及發布的照片）顯示，至少在2017-2018年間，這個計畫透過強迫勞動計畫，使用並轉移貧窮的維吾爾族的所謂『富裕（或剩餘）勞動力』。」

德新社報導，多年來，維吾爾族和人權組織的成員一直提出警告，稱新疆有數十萬人被送往再教育營，在某些情況下遭受酷刑並被迫從事強迫勞動，中國政府則否認這些指控。

根據路透報導，涉及吐魯番試車場計畫的除了上汽大眾，還有「中國鐵路工程集團」。中鐵集團尚未有任何回覆。德國大眾汽車則表示，他們對試車場計畫涉及強迫勞動的情況不知情。

媒體揭露上汽大眾在新疆吐魯番可能涉及強迫勞動之際，也正值德國化工龍頭巴斯夫宣布撤出新疆。德國政界因此出現要求大眾汽車效法巴斯夫，讓新疆成為西方企業經濟活動禁區的呼聲。路透的報導也指出，不僅大眾汽車第二大股票持有人、德國下薩克森州長韋爾（Stephan Weil）感到擔憂，德國資產管理公司「聯合投資也認為，大眾汽車可能會失去對可持續基金的投資資格。

據報導，德國大眾作為最早一批進駐中國的外資企業之一，不僅與中國上汽分半籌組合資企業，也已在南京、江蘇儀徵、烏魯木齊、寧波、長沙等多地建立生產基地。

英國金融時報指出，目前大眾汽車尚未回應是否全面撤出新疆。不過，有內部員工透露，大眾與上汽的合約將於2029年到期，若提前切斷新疆業務，恐傷害兩家企業關係。

德國經濟研究所家馬特斯表示，德國企業需要考慮的是「是否真的需要退出中國市場，以及企業如何建立沒有強迫勞動的供應鏈。」馬特斯認為，相較於某些企業依賴中國市場，只顧短期獲利而沒做長遠規畫，未就地緣政治衝突像是台海戰爭做好準備，那麼將來調整成本恐怕比建立沒有強迫勞動供應鏈的成本還大。