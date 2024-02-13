拜登四度向中國拜年 從行文到配圖 低調中帶3細節

美國總統拜登第四次向中國人拜年。(取材自X平台)

這個春節，給中國人拜年的外國領導人不少。美國總統拜登 第四次拜年，具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」12日發文稱，拜登今年的拜年，還是有點不一樣。至少三個看點。

拜登在X平台發文說，幾個世紀以來，世界各地的家庭都會聚在一起慶祝新年，「這是一個重新開始並進行反思，充滿希望和可能性的時刻」。他寫道，「我謹代表家人，祝你們新年快樂、健康繁榮。」

「牛彈琴」稱，細節一，很用心。拜登賀文配了一張祝賀新年的海報，大紅的底色，中間是一條起飛的中國龍。

細節二，很低調。拜登上任第一年（2021年）與第一夫人吉兒在大年初一發布拜年影片；第二年（2022年）披露，兩人和白宮 工作人員過了一個中國味的除夕。去年更進一步，拜登夫婦親自上陣，在大年初四舉辦了農曆新春招待會，邀請400多亞裔人士來到白宮，大家一起過新年。目前尚不清楚白宮有沒有安排拜登後續的拜年活動。

細節三，政治正確。有些美國華人就感嘆，以前美國政要拜年，都會說祝賀中國人新年快樂，但最近幾年，很少聽到這種說法了，多是說農曆新年快樂。這也代表了華盛頓的一種政治正確。春節不是中國人獨有的，越南人、韓國人，以及許多東南亞人，也過春節。「牛彈琴」稱，但太政治正確了，就難免有一點生分。這種細節中的微妙，或許也跟美國大選年的特殊政治氛圍有關吧。

「牛彈琴」最後指出，拜年是一種善意，但還是要清醒，國與國之間，善意是善意，利益是利益。川普 時期也拜年，川普的外孫女，還學中文、打燈籠，但不妨礙他對中國各種大棒揮舞；拜登每一年都拜年，白宮活動很隆重很喜氣。但不妨礙美國該怎麼辦還是怎樣，總是緊盯著中國。