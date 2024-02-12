余茂春：習近平恐將台灣當成「總體戰爭」起點

余茂春警告，習近平可能將台灣作為下一次總體戰爭的起始點。(取材自微博)

美國智庫哈德遜研究所中國中心主任余茂春 指出，中國國家主席習近平 若務實考量「代價、機會和能力」，武統攻台的可能性並不高。但他警告，習近平行事以冒險著稱，他仍可能將台灣作為下一次總體戰爭的起始點。

川普執政期間，余茂春為時任美國國務卿龐培歐的首席中國政策和規畫顧問。哈德遜研究所1月底組團訪台，余茂春在2月初離台前接受美國之音（VOA）專訪時分析稱，習近平若務實考量，武統攻台的可能性並不高。

「打台灣也不是那麼容易，因為兩棲作戰，中共 在這方面需要很多技術和軍事技能上的進步，它現在還沒有」，「習近平不能採取這些（攻台）行動最主要的因素，我認為就是，他沒有這種機會，這種機會不是他自己製造的。機會是可以由國際社會、由美國領導的自由世界把他的機會否決掉」。他指出，美國曾在韓戰前錯誤地向世界宣告，朝鮮半島和台灣在美國的防禦義務之外，因此助長侵略者的野心，導致韓戰爆發，這是美國有過的慘痛教訓。

但美國從未放鬆過對台灣的國防承諾，也有台灣關係法和各式行政命令貫徹對台灣的協防承諾，因此即便習近平的侵略野心很大，但考慮到美國以軍事武力介入的代價，「他沒這個膽量去冒這麽大的風險」。

不過，余茂春也警告，習近平行事以冒險著稱，他仍可能將台灣作為下一次總體戰爭的起始點，因為中共是侵略性極強的政權，尤其中國已在全球擴張軍事基地和籌畫軍力投射，而中共對重要資源和供應鏈的控制，也都建立在全球設想的基礎。加上中國與印度、越南、菲律賓、日本和南韓的領土衝突不斷，隨時都可能引爆一個更大的總體戰。

余茂春建議，台灣應以創新思維及外交手段來打造其國際形象和國際空間。例如台灣有宗教和學術等中國缺乏的自由價值優勢，若成立世界宗教自由聯盟，自然就排除不夠格的中國，成為當然成員。