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聯俄抗美 中國駐俄大使透露普亭今年將訪中 並多次會晤習近平

編譯盧思綸／即時報導
中國駐俄羅斯大使張漢暉10日透露，俄羅斯總統普亭今年將出訪中國，企以強化中俄陣線對抗西方勢力。（取材自X）
中國駐俄羅斯大使張漢暉10日透露，俄羅斯總統普亭今年將出訪中國，企以強化中俄陣線對抗西方勢力。（取材自X）

南華早報報導，中國駐俄羅斯大使張漢暉10日透露，俄羅斯總統普亭今年將出訪中國，並與中國國家習近平多次會晤，企以強化中俄陣線對抗西方勢力。

張漢暉日前接受俄羅斯通訊社專訪提到，中俄如火如荼準備兩國領導人今年的「數次會晤」，「相信普亭〔今年〕出訪中國定會有所斬獲」，「中國期待他的到來」。

若普亭訪中成行，將是他自2000年就任總統後第19次訪中

除此之外，俄國將在10月於喀山舉行2024年金磚國家峰會，屆時同為創會成員國的中國預計也會出席。

近年在與西方國家日趨緊張的局勢下，北京和莫斯科也越走越近。

2022年2月，習近平和普亭才宣布加深中俄「無上限」夥伴關係，3周後，俄國入侵烏克蘭，很快遭到美國及其盟國制裁。

去年3月，習近平赴莫斯科進行國是訪問；同年10月，普亭儘管受到國際刑事法庭通緝，依舊赴中會晤習近平，兩人也時不時通話，最近一次是在8日農曆年賀歲，當時雙方表示將維持密切交流且將「開創更多元、更公平的世界秩序」。

另一方面，中俄不僅日益加深貿易關係，同時在軍事、人工智慧及太空等方面也多有合作交流，中俄結盟可見一斑

普亭 習近平 俄羅斯

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