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中啟用南極「秦嶺站」 紐澳忌憚「疑情蒐用途」

記者林宸誼／綜合報導
中國南極秦嶺站位於羅斯海恩克斯堡島，是中國在南極的第5個考察站。 （新華社）
中國南極秦嶺站位於羅斯海恩克斯堡島，是中國在南極的第5個考察站。 （新華社）

中國自然資源部7日宣布，中國南極秦嶺站正式開站，這是中國在南極建設的第5個科學考察站。中國國家主席習近平特別致信表示祝賀，盼為造福人類、推動構建人類命運共同體作出新的更大的貢獻。但秦嶺站的啟用，卻引發澳洲和紐西蘭對情報安全的擔心。

影音來源：YouTube

央視報導，秦嶺站是中國在南極繼長城站、中山站、昆侖站和泰山站之後的第5個科考站，也是中國建立的第一個常年科考站，考察範圍達300到500公里，形成多圈層全域考察模式。

秦嶺站所在的羅斯海是距離南極點最近的海域，是極地科學考察的理想之地，不僅填補中國在該區域科學考察空白，也為各國研究地球系統中的能量與物質交換、海洋生物生態和全球氣候變化提供重要支持。

據瞭解，秦嶺站建成後，預計可接待度夏考察人員80人，越冬考察人員30人。

秦嶺站建築面積達5244平方公尺。在建設過程中，秦嶺站充分考慮南極特殊的自然環境條件，採用了裝配式、模組化的建造體系。許多模組都是在中國加工完成，在現場直接拼裝，大大減少了現場施工時間，也降低了對南極現場環境的影響。

IT 之家報導，中國國家海洋局極地考察辦公室副主任龍威介紹，秦嶺是橫貫中國中部的古老山脈，是地理上的南北分界線，也是歷史、文化多元一體的重要特徵、標誌，被尊為華夏文明的龍脈，家喻戶曉，知名度高。

而在新站所處區域，同樣也有一條作為南極洲東西地理分界線的橫貫山脈。該站位於南極羅斯海區域，填補了中國在該區域的考察空白。該站採用輕質、高強的建築技術與材料，可以抵抗攝氏零下60度的超低溫和海岸環境的強腐蝕。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）2023年研究報告則表示，秦嶺站可以透過監控澳洲和紐西蘭的資訊流量，來加強中國的情報蒐集，引發紐澳對於情報安全的擔心。

中國外交部發言人汪文斌7日回應表示，中國作為「南極條約」協商國，始終按照條約體系相關規定展開活動。他強調，中國南極站的建設完全符合南極國際規則和程序，將有利於增進人類對南極的科學認知，為中國與各國南極科學考察合作提供平台，促進南極和平及永續發展。

中國南極五大科考站分布
中國南極五大科考站分布

澳洲 低溫 習近平

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