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撤出數十億美元… 南華早報：華爾街冷落中國 轉投印度

中國新聞組／北京7日電

港媒報導，全球市場正在發生重大轉變，華爾街冷落中國轉投印度。20年前，投資者將中國視為全球最大經濟增長點，如今，投資者正從中國萎靡不振的經濟中撤出數十億美元。現在大部分資金都流向了印度這個被高盛和摩根史坦利認可的市場。

南華早報報導，印度GDP和市值在過去20年同步增長，從5000億美元(約3.6兆人民幣)增至3.5兆美元。上個月印度曾短暫超香港成為全球第四大股票市場；據摩根史坦利預測，到2030年，印度將成為全球第三大股票市場。

這種勢頭正在引發一場淘金熱。對沖基金馬歇爾-韋斯（Marshall Wace）在其旗艦對沖基金中，將印度定位為僅次於美國的最大凈多頭賭注。總部位於蘇黎世的馮托貝爾控股公司（Vontobel Holding AG） 旗下機構也已將印度列為其持有的最大新興市場股票，詹納斯·亨德森（Janus Henderson） 也在探索基金公司收購事宜。就連日本傳統保守的散戶投資者也在追捧印度。

投資者正在關注，印度是世界上增長最快的主要經濟體，在印度總理莫迪的領導下，印度擴大了基礎設施建設，以吸引全球資本和供應鏈離開北京。相比之下，中國正努力應對長期的經濟困境，北京與西方主導的秩序之間的裂痕也在不斷擴大。

看好印度的情緒並不新鮮，投資者現在更有可能看到一個與過去的中國相似的市場：一個龐大、充滿活力的經濟體，正以新穎的方式向全球資金開放。

在美國交易所交易基金市場，購買印度股票的主要基金在2023年最後一個季度獲得了創紀錄的資金流入，而四個最大的中國基金合計流出近8億美元。EPFR的數據顯示，自2022年以來，活躍債券基金每從中國撤出1美元，就會在印度投入50美分。

印度 投資 摩根史坦利

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