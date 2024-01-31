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上海房市鬆綁 開放非戶籍單身買房「房仲電話響不停」

中國新聞組／北京31日電
上海、蘇州市同天宣布調整房市限購政策，分析認為政策釋出明顯訊號。（中新社資料照）
上海、蘇州市同天宣布調整房市限購政策，分析認為政策釋出明顯訊號。（中新社資料照）

搶救房市，中國一線城持續寬鬆房屋限購政策。上海30日宣布自31日起，連繳社保或個人所得稅已滿5年及以上的非本市戶籍居民，可在外環以外區域（崇明區除外）限購一套住房。有仲介稱，本次釋放近11年單身購屋需求，新政甫推出大家「都忙著接電話」。蘇州30日也全面取消限購；分析稱2024年將成全面放鬆限購年。

本報系聯合報報導，上海市住房城鄉建設管理委、房屋管理局昨推出上海優化住房限購政策指出，這次新政策有三項重點：一是放寬地區在上海外環以外，外環以外包含金山區、松江區、南匯區、奉賢區等範圍；二是連續繳納社保或個所稅5年以上；三是不用結婚，以前在上海市購房，非戶籍必須以家庭為單位購買，新政策下，單身者可購買。

中國房地產報報導，「大家都在忙著接電話，到下班時間有近10組客戶諮詢。」新政剛出半天時間，上海嘉定區龍湖青雲闕案場負責人表示，「剛剛還有人約了下班來看房，新政對於項目的關注度有很好的拉動效應。」

早在2012年上海實施「認屋認貸」限購政策，規定但凡單身、非上海戶籍的購屋者，無論是否已有繳納社保或個人所得稅證明，均被列入購屋限制範圍。

「這項政策將會釋放從2012年以來擠壓了11年的外地單身人群的購房需求。」同策研究院研究總監宋紅衛直言，上海外環區域樓市去化壓力明顯提升，這些區域也是近兩年供應量較大的區域，庫存量上升，外環區域的訪問量近期下滑，樓市下行壓力明顯，優化購屋政策，對穩定樓市急迫性很高。

不過，網友對於新政卻有不同看法，「都停經了，把環取了有個卵用」、「證明經濟是真差」，還有網友稱「優化了這麼多年，還能繼續優化，說明以前差成什麼樣」、「忍住2025 買房送戶口那時候還便宜一點」。

除了上海，農曆春節前，中國多地紛推出鬆綁房屋限購措施，廣州在1月27日發布新政，在限購區域範圍內，購買建築面積120平方公尺以上（約36坪）住房，不納入限購範圍。江蘇省蘇州市日前也放寬住房限購政策，購買新房、二手房無須購房資格審核，新房限售政策仍為兩年，昨晚最新消息是，蘇州市已全面取消住房限購措施，戶籍與非戶籍市民均可不限制套數購買。

第一財經報導，易居研究院研究總監嚴躍進認為，廣州、蘇州兩城接連放鬆限購，說明「2024年是限購全面放鬆的重要一年」，將有別於2023年的局部放鬆邏輯，預計將為2024年房地產市場的活躍提供良好的環境。

上海優化房屋限購政策，圖為限購示意圖。(取材自財聯社)
上海優化房屋限購政策，圖為限購示意圖。(取材自財聯社)

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