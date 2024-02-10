槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

外媒報導，中國計畫在近地軌道建立由2.6萬顆衛星組成的網絡，將覆蓋整個地球。這個由中國航太 部門內多家國營企業打造的「國網」，又被稱為中國版「星鏈」，有分析稱這是中國藉著從今（2024）年起大量發射衛星，以與不斷有所突破的美國衛星網路系統「星鏈」抗衡。

中國官媒新華社旗下「參考消息」近日引述俄羅斯 「生意人報」網站1月10日報導指出，中國計畫在近地軌道建立由2.6萬顆衛星組成的網絡，將覆蓋整個地球。2021年成立的中國衛星網絡集團有限公司（中國星網）將打造一個由1.3萬顆衛星組成的網絡，計畫5年內發射其中約10%的衛星，將為2035年前部署6G移動通信網絡提供幫助。

為了完成這項任務，海南文昌航天發射場附近已開始建設商業衛星發射平台。「中國星網」計畫從那裡發射衛星。

此前在2023年7月，上海證實成立了「G60星鏈」衛星互聯網項目，計畫將超1.2萬顆衛星送入軌道。生產衛星的工廠已經開始運轉，設計產能約300顆/年。

另有約1000顆衛星將由私營企業銀河航天科技有限公司送入近地軌道。此外，得到吉林省政府支持的長光衛星技術股份有限公司早在2015年就開始將自己的衛星送入低軌道。到2025年年底前，長光衛星在軌衛星數量將增至300顆。

另據「日本經濟新聞」1月11日報導，西方國家推進利用源自美國的「星鏈」計畫，中國則將通過構建自己的網絡與美國抗衡。中國衛星網絡集團將在2024年上半年發射首顆衛星，到2029年發射衛星數量將達1300顆，到2035年完成1.3萬顆衛星發射。這將為新一代高速通信標準「6G」的實用化提供支撐。

可以認為，中國的目標是用大約10年時間完成衛星發射並構建起通信網絡。如果衛星通信網絡組建完畢，則在難以建設基站的山間、島嶼、基礎設施遭破壞的災區等地區也可以進行高速互聯網通信。