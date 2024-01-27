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中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

傳美國國會推生物安全法案 中國生物科技概念股大跌

中國新聞組／北京27日電

傳美國議員將提出生物安全法案，限制藥明康德等中國生物醫藥大廠取得美國資金與聯邦合約，中國CRO概念股26日午後在中港股市集體閃崩；其中，藥明康德在中股跌停鎖死，在港股一度重挫逾32%。

綜合中港財經媒體報導，市場26日傳出，美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）提出一項生物安全新法案，禁止藥明康德、藥明生物、華大基因在內的中國生物醫藥技術公司及其子公司獲得美國資金與聯邦合約，理由是擔心它們對國家安全構成威脅。

儘管該草案前景未明，這引發投資者擔憂藥明康德等大廠將如同華為一樣被限制與美國公司展開業務。

消息一出，中國臨床試驗委託研究機構（CRO）概念股午盤後集體閃崩大跌，藥明康德在A股跌停鎖死。下午收盤，CRO概念股重挫逾8%，華大基因及其子公司華大智造也都收黑。

藥明康德在港股一度重挫逾32%，藥明生物最多跌逾27%。下午收盤，藥明康德下跌逾16%，藥明生物跌逾18%。

據報導，美國議員還在文件中提及「藥明生物首席執行官陳智勝曾任中國人民解放軍軍事醫學科學院兼職教授」。對此，陳智勝回應稱，「這只是一個反華議員的提議，到變成法律是極小概率事件，而且要幾年時間。我個人也沒有在軍方任何機構任職過。我們會盡快公告澄清一下」。

華大基因則表示，公司管理層會對這一事件進行評估、討論，若是真的將對公司業績造成嚴重影響，不排除會與美方主動溝通；若是法案未來真的推出對業績產生不利影響，公司也會披露。

概念股 投資 解放軍

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