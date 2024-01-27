紅海危機 中國施壓伊朗約束葉門叛軍「青年運動」襲擊商船

葉門叛軍在紅海攻擊商船的行為已經打亂全球航運、升高全球通貨膨脹隱憂。(美聯社)

路透引述消息指出，中國官員曾要求伊朗 官員協助約束葉門叛軍「青年運動」攻擊紅海船隻，否則中方利益若受損害，會影響中伊貿易關係。此事若屬實，意味中國對青年運動的曖昧立場已改變。紅海危機延燒之際，出現「蹭船」保平安行為，有外國貨船圍住中國貨船強行組隊。此外，中歐班列需求升溫，有英媒稱中企是「投機主義者」，被譏「酸葡萄」心態。

路透26日引述4位伊朗消息人士和一位知情外交官表示，中國官員要求伊朗協助約束青年運動攻擊紅海船隻，據信北京是在與德黑蘭的數次會議商討相關議題中提出。但消息人士不願透露這些會議的時間或與會人員。青年運動25則說，尚未接獲伊朗傳達中方相關要求。

針對若青年運動攻擊損及中國利益，中伊雙邊生意將受何種影響，中方官員未提出具體評論或威脅。中國外交部則指稱，中國是中東國家真誠朋友，致力促進區域安全穩定，謀求共同發展繁榮；中方堅定支持中東國家強化戰略獨立，團結合作解決區域安全問題。伊朗外交部則未立即置評。

青年運動宣稱，攻擊紅海船隻旨在聲援加薩 走廊巴勒斯坦人。蘇伊士運河 連通歐亞，青年運動的攻擊打亂國際航運、增加運輸和保險成本。聯合國貿易和發展會議25日表示，過去兩個月該運河商業交通量銳減四成二，每周行經的貨櫃船數量比去年同期驟減六成七。

伊朗逾九成原油輸往中國，但伊朗在中國原油進口占比僅一成。伊朗消息人士說，中國雖重要，但伊朗和青年運動及加薩、黎巴嫩等地代理人團體的區域結盟關係也是其決策重要考量。美國高官透露，華府已要求中國利用影響力說服伊朗制止青年運動。

另據觀察者網報導，紅海局勢持續緊張，打亂了亞歐之間最重要的海運航線，給歐洲供應鏈帶來挑戰。香港南華早報此前報導，一些公司因此將目光投向中歐班列，近期關於中歐班列的諮詢量顯著增加。

觀察者網報導稱，中國企業抓住商機，但英國金融時報的報導口吻卻有點「酸」，其引述德魯里航運諮詢公司集裝箱研究高級經理西蒙·希尼說，這是一種「投機主義」的做法，「有風險，可能會吸引一些風險規避能力較弱的貨主」。