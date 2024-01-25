官方急振經濟 人行突降準放錢1兆、股市祭限空令

中國人民銀行行長潘功勝24日宣布，人行將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元。(記者陳政錄／攝影)

經濟數據不如預期、陸港股頻頻走低，中國人民銀行（央行 ）行長潘功勝昨（24）日突襲式宣布將於2月5日下調金融機構存款準備金率2碼（0.5個百分點），釋放約人民幣1兆元（約1400億美元）中長期資金活水。

潘功勝去年7月上任後，昨日在國新辦記者會上，首次與中外記者見面。人行以口頭方式提前預告降準的做法極為罕見，此次降準力度亦超出市場預期，顯示官方急於提振經濟尤其恢復內需而推出相應政策，並緩解當前資本市場焦慮情緒。

潘功勝宣布這項消息前，Ａ股在24日下午盤出現V型反彈走勢，上證綜指大漲1.8%站上2800點關卡，收在2820點。A股收盤後人行宣布降準，港股還在交易時段，帶動港股尾盤急拉大漲3.5%，收在15,899點。

潘功勝表示，中國目前法定存款準備率平均為7.4%，與國際上主要經濟體央行相比，空間還是比較大的，這是補充銀行體系中長期流動性的有效工具。他還說，2024年發達經濟體貨幣 政策的外溢性將朝著壓力減小的方向發展，中美貨幣政策周期差處於收斂，客觀上有利於增強中國貨幣政策操作的自主性，拓展貨幣政策操作的空間。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華對香港經濟日報分析指出，此次人行降準，市場已有預期，但力度略超預期。主要是鞏固經濟回升態勢，推動消費和內需加速恢復需要宏觀政策保駕護航；同時，此次降準將有助於提振市場對經濟復甦與企業獲利改善的預期，有助於後續股市估值修復。

周茂華表示，預計降息和結構性工具仍在人行工具箱，後續仍會透過降息引導市場利率 適度下移，LPR（貸款市場報價利率）仍存在一定幅度下調。

中國中信證券首席經濟學家明明表示，本次降準的時點和規模超出市場預期，反映人行支持實體經濟修復目標明確。從操作背景看，1月在現金需求季節性抬升的背景下，流動性缺口較大，接近月末資金利率有所抬升。此次降準落地後，預計流動性環境將進一步改善。

中國證監會副主席王建軍昨日也公開對市場信心喊話稱，堅定相信中國經濟的前景是光明的，中國股市的前景是光明的。

值此之際，路透引述兩位消息人士透露，中國監管當局近期要求一些量化基金等投資機構限制做空股指期貨。

一名消息人士稱，中國金融期貨交易所（中金所）近期直接打電話進行相關問詢，監管機構言下之意是要限制純投機性做空行為。另一消息人士則指，中金所已經打電話告訴他們，股指期貨的空頭是有限制的，交易所暗示不是說完全不能做空，但不能肆無忌憚做空，尤其是不能隨便「裸空」。

他表示，目前監管沒有提出非常具體的限制，但這情況下想要跟隨短期趨勢重倉做空股指期貨會受限，認為這種限制可能是監管希望把指數拉起來。