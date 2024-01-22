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預熱復出？前副外長現身談外交 放話「繫好安全帶 前方有顛簸」

記者謝守真、黃雅慧／綜合報導
中國外交部前副部長樂玉成近日頻頻現身，大談他對中國外交與國際局勢的看法。（取材自觀察者網）
中國外交部前副部長樂玉成近日頻頻現身，大談他對中國外交與國際局勢的看法。（取材自觀察者網）

中共二十大前曾是中國外長熱傳人選之一的前副外長樂玉成在沉寂一段時間後，近日頻頻現身，19日出席中國人民大學重陽金融研究院一場論壇大談中國外交引發關注。樂玉成說，今年可預見的好消息不多，提醒大家：「繫好安全帶，前方有顛簸」。另外，國家金融監管總局20日強調要嚴管金融，有學者指出，此舉凸顯北京高層正面臨三大挑戰。

樂玉成現年61歲，長期任職於外事部門，被視為習系人馬，曾任中國駐俄羅斯公使、駐哈薩克大使、駐印度大使、中共中央外事辦副主任、外交部副部長等職。

中共二十大召開前，樂玉成於2022年6月轉任國家廣電總局副局長。2023年7月28日，人社部網站發布國務院人事任免消息，樂玉成被免去國家廣播電視總局副局長職務。

自去年7月從廣電總局退休後，樂玉成一直未被安排任全國政協委員或其他職務，被認為似乎已徹底裸退。但近期樂玉成又頻頻出席各種活動並發表他對中國外交與國際事務的看法，引發坊間若干揣測。

除了19日出席中國人民大學前述這場論壇，公開資料顯示，本月16日，上海市美國問題研究所學術委員會年會暨「2024年中美關係展望」研討會在上海市社聯召開，樂玉成出席並作重點發言。

本月10日，由中國經濟體制改革研究會主辦的第二十屆中國改革論壇在北京舉行，樂玉成也出席並發表主旨演講。

據觀察者網報導，樂玉成在19日這場論壇中則指出，今年全球將有70多場選舉，包括美、俄、英、印度、歐洲議會等主要大國和地區，不論選舉結果如何，都將對這些國家政局和國際情勢帶來重大影響。

樂玉成認為，今年全球性問題和挑戰將有增無減，包括氣候變化、人工智慧、能源危機、糧食安全、供應鏈阻塞等問題將日益嚴重。

另外，國家金融監管總局20日舉行金融高質量發展專題研討班學習會，強調要全面落實強監管要求，堅決做到「長牙帶刺」，並加強與其他金融監管部門和行業主管部門協作配合，「依法將所有金融活動全部納入監管」。

紐約城市大學政治學教授夏明對此表示，從北京加強金融監管一系列動作可看到中國經濟遇到麻煩，中共高層正面臨三點挑戰：一是資金不斷逃離，特別是外匯外逃；二是領導層金融工作經驗不足，難以應對挑戰；三是國家主席習近平最擔憂經濟問題演變至社會事件，危及執政地位。

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