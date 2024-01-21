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停擺9年 中美農業聯委會華府召開

記者廖士鋒／綜合報導
中國農業農村部長唐仁健（左）到訪美國，與美國農業部長重啟多年停擺的「中美農業聯委會」。（取自中國農業農村部官網）
中國農業農村部長唐仁健（左）到訪美國，與美國農業部長重啟多年停擺的「中美農業聯委會」。（取自中國農業農村部官網）

中美金融工作小組1月18到19日在北京舉行第三次會議後，中國與美國的農業聯委會，也傳出已在華盛頓特區召開。這是2015年11月以後，雙方中斷9年再度重啟這一農業合作機制，中國農業農村部長唐仁健強調，願與美方一道，務實推動農業合作不斷邁出新步伐，「合力穩定糧食和農業發展預期」。雙方並達成在聯委會機制下設立糧食安全和營養健康工作組共識。

根據中國農業農村部官網19日晚間消息，1月18日上午，唐仁健在華盛頓與農業部部長維爾薩克（Tom Vilsack）共同主持召開「中美農業聯委會」第七次會議，重啟中美農業合作機制，「重申聯委會是兩國農業部門定期交流的重要管道，承諾要倍加珍惜、精心呵護、穩定運行這一機制」。

消息指出，雙方圍繞氣候智慧型農業、糧食安全、民間交流、貿易便利化等坦誠深入交換意見。唐仁健表示，在雙方建交45周年之際，兩國農業部門落實舊金山拜習會共識，「在華盛頓重啟中斷9年的聯委會會議，這是中美農業關係史上具有里程碑意義的大事」。他強調願與美方一道，「務實推動中美農業合作不斷邁出新步伐，合力穩定糧食和農業發展預期」。

維爾薩克則高度評價中國糧食連續多年穩定增長的發展成就，表示美方重視對中國農業各領域合作，願與中國在聯委會機制下，「照顧彼此關切，響應彼此活動，營造美中農業關係健康發展的良好氛圍」。

消息強調，雙方達成在聯委會機制下設立糧食安全和營養健康工作組共識。此外，按照會議議程，唐仁健主持氣候智慧型農業、糧食安全、民間交流等合作議題，維爾薩克主持貿易便利化議題。

美國駐北京大使館官網則發布維爾薩克的聲明指出，「今天，我與我的對等官員中華人民共和國農業農村部部長唐仁健舉行了會晤。除了著手解決還未解決的市場准入問題和美國農業利益攸關者的其他關切外，我們還討論了應對氣候和糧食安全挑戰的方法」。

公開資料顯示，中國與美國在1980年成立中美農業科技合作聯合工作組，2003年雙方農業部長簽署備忘錄，成立「中美農業聯委會」，最近一次會議是2015年11月，時任中國農業部副部長屈冬玉與美國時任農業部副部長斯邱思（Michael T. Scuse）主持。

就在中美金融工作小組在北京舉行第三次會議的同時，中美農業聯委會也在華盛頓召開了第七次會議。而在這種正向的氛圍下，很多人都會好奇，「中美關係正在變好嗎？美方正在向中方釋放某種善意嗎？」客觀地說，當前兩國在多領域的積極合作趨勢，與其說中美關係正在變好，不如說美國的對華政策正在趨於務實；與其說美方正在向中方釋放某種善意，不如說美國已經意識到先前尋求「畢其功於一役」的「極限施壓」策略沒有意義，並轉向更具彈性的「持久戰」策略。

據直新聞特約評論員張思南分析，如果美國的對華政策有任何變化，那就是一改小布希政府時期的傲慢和川普執政時期的急躁，更多回歸歐巴馬時期的宏大戰略，尋求一種介於對抗與合作之間的路徑。

農業部 小布希 大使館

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