探尋外星生命 天舟七號快遞「厭氧古菌」上太空

「厭氧古菌」搭乘天舟七號貨運飛船，到中國空間站進行實驗。(取材自央視網)

天舟七號貨運飛船18日凌晨成功對接於空間站天和核心艙 ，為航天員們送去龍年新春大禮包的同時，天舟七號還運送了大量空間科學實驗載荷，其中有一種名為厭氧古菌的微生物。

大公報報導，厭氧菌是地球上最古老的生命形式之一，也是地球大氣中甲烷成分的主要貢獻者，廣泛分布於深海、水稻田、反芻動物的胃等厭氧環境中。

「厭氧古菌」搭乘天舟七號貨運飛船，到中國空間站進行實驗。(取材自央視網)

中國科學院微生物研究所研究員東秀珠介紹，此次送入太空 的厭氧古菌生物結構特別簡單，只需要攝入氫氣和二氧化碳就能存活，然後生成甲烷。

此次篩選了適宜空間實驗環境的三株厭氧古菌菌種，實驗將在地面實驗室和中國空間站的艙內和艙外同步開展，形成地球、模擬火星 重力（空間微重力）和宇宙輻射的相互對照實驗。

清華大學地球系統科學系教授劉竹指出，此次實驗採取了一種獨特的反向驗證方法。通過在太空站上模擬火星等外星環境，觀察地球上的原始生命形式是否能夠在這樣的條件下生存和繁衍。如果厭氧古菌能夠在太空中產生甲烷並生長，就將證明地球上的生命確實能夠在外太空環境中生存，甚至可能在火星上找到與地球相同源的生命形式。

報導指出，美國航空航天局好奇號火星探測器自2012年登陸火星以來，已經多次探測到不明原因的甲烷信號。科學家推測這些甲烷有可能是外星生物代謝的產物，而產甲烷菌被科學家們認為是火星或土衛二上最有可能存在的潛在生命形式之一。

另外，針對美國國會17日就登月計畫召開的一個聽證會上，達成了一個共識，即其他國家而非美國及其合作夥伴登上月球的情況是「不可接受的」，美國及其盟國應「在太空競賽中擊敗中國」。環球時報社評指出，中國沒有任何意願參與美國人臆想出來的「太空競賽」。