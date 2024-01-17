中新生兒每10年降100萬？網酸不想「生孩子給你們打工」

國研中心報告中國的人口總量未來較長時間內將維持下降趨勢。(取材自財聯社)

搶在國家統計局17日公布2023年全國人口數據前，國務院 發展研究中心16日發布最新「中國發展報告2023」，指出生率延續降低水準將主導中國人口變化的長期趨勢，預計未來年度出生人口約每十年下一個百萬台階。網路聲音直批這份報告太樂觀，認為「每年降一百萬還差不多」。

國家統計局17日發布數據顯示，2023年末人口為14億967萬人，比上年末減少208萬人；全年出生人口902萬人，雖高於早前估計的不到800萬，下降幅度也比預估的情況緩和，但生育率延續下降的趨勢則未有意外。

第一財經報導，學界預測，繼2022年中國人口總量首次出現負成長後，2023年中國人口負成長的程度會持續加深。國務院發展研究中心的「報告」就提出，當前中國的人口總量已處於高峰期，未來較長時間內將維持下降趨勢。

國家統計局數據顯示，2022年末，中國總人口比上年末減少85萬人，是1961年以來首次負成長。報告稱，中國人口減少是經濟社會快速發展的客觀結果，但中國工業化速度更快，導致人口減少也出現得更早。數據顯示，英國、德國 、日本實現人均GDP 從3000美元到1萬2000美元的工業化過程，分別花了159年、88年和49年，中國僅花了24年。

報告認為，計畫生育 政策也使中國生育水準下降更快，中國總和生育率從1971年5.5降到世代更換水準的2.1花了20年，東亞國家平均用時30年，世界平均從5下降到目前的2.3花了58年。機構普遍預測，2035年中國總人口約14億人，2050年中國總人口約13億人。

數據顯示，中共建政後，出生率呈現下降趨勢，2022年進一步降至6.8‰，報告認為，未來出生率可能延續較低水平，主要原因有四個，一是結婚年齡延遲，2010-2020年，中國初婚平均年齡從24.9歲升至28.7歲。二是年輕人生育意願下降，國家衛生健康委員會調查顯示，育齡婦女平均打算生育子女數從2017年的1.76個降到2021年的1.64個，其中「90後」、「00後」分別僅為1.54個和1.48個。

第三是育齡婦女減少，未來15年內15~49歲的生理育齡婦女規模年均減少286萬人。四是不孕症比例偏高。

「報告」一出立即登上熱搜，數萬則留言批駁相關數據；網友指出，相關數據顯示，新生兒2022年956萬，2023年788萬，2024年就估只有600萬，國研中心「每十年降一個百萬」的預測太過樂觀，「每年還差不多」。而且這些數據基本上都是還願意生二胎貢獻的，等這些意願人群生完，還有誰願意生？

自媒體分析指出，現在每年還有數千萬的年輕人向社會輸入，並不算少，但這一代是「用六個錢包養大的孩子」，不再是「付出不求回報的一代」，留言區裡一個最高讚的回答是，「生孩子給你們打工，別做夢了」，這才是最可怕的觀念。