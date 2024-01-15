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連續34年 中國外長開年又首訪非洲 為中非論壇鋪路

中國新聞組／北京15日電
中共中央政治局委員、外交部長王毅14日和埃及外長簽署中埃全面戰略夥伴關係第二個五年實施綱要。(新華社)
中共中央政治局委員、外交部長王毅14日和埃及外長簽署中埃全面戰略夥伴關係第二個五年實施綱要。(新華社)

中共中央政治局委員兼中國外長王毅13至18日應邀訪問埃及、突尼西亞、多哥及象牙海岸。這是中國外長連34年新年首訪非洲。學者分析，王毅此行有三項看點，其中包括為中非合作論壇會議鋪路。另外，北京近來有意重啟「熊貓外交」，大熊貓能否改善中美關係引起關注。

中新社報導，非洲問題專家、浙江師範大學非洲研究院院長劉鴻武說，王毅此行訪問的埃及和突尼西亞是北非國家，多哥和象牙海岸是西非國家。看點一：埃及是非洲大國，地區影響力較大。今年元旦埃及成為金磚國家正式成員，在全球事務的參與度與發言權獲提升，此行將代表下一階段的中埃合作，也將推動落實金磚擴員後的新舉措。訪問突尼西亞則適逢今年是中突建交60周年。特殊時間節點的訪問將進一步推動中突友好合作取得更大進展。

看點二：推動落實中非領袖對話成果，是此行重點之一，中方將就不同國家實際情況進行具體對接，助力非洲一體化和現代化事業步入快車道。

看點三：為中非合作論壇會議鋪路，今年中國將主辦第九屆中非合作論壇會議。

劉鴻武說，中非在國際事務將如何協調配合引人注目，紅海危機、以哈衝突、非洲地區熱點問題等，可能都會成為王毅訪問中非加強立場協調的重點。

美國之音報導，自1月5日中國外長王毅在紀念中美建交45周年活動致辭時表示，中方已做好大熊貓年內重返加州的準備後，大熊貓可能返回加州的消息立即成為加州地方媒體報導的焦點。自從加州聖地牙哥動物園於2019年將最後兩隻大熊貓歸還給中國後，加州一直再沒有大熊貓。

舊金山市長辦公室1月8日發布聲明說：「在亞太經合組織會議（APEC）召開前幾個月，市長就開始與中國政府交談，希望促成（租借熊貓）這一寶貴機會。她還利用APEC期間與中國政府代表的每次互動機會進一步討論此事，最後，她在舊金山國際機場停機坪上向習近平告別時直接向他提出請求。」

布里德市長去年12月1日再次寫信給中國領導人習近平時表示，舊金山的動物園非常願意接待這些「受人尊敬的外交官──大熊貓」。她希望「增進我們的友誼。」

據報導，針對「熊貓外交」能否再次拉近美中民眾之間的關係，美中關係全國委員會主席奧林斯（Stephen Orlins）表示，雖然熊貓外交不能解決美中關係的根本問題，但它們重要的象徵意義及其返回美國所呈現的形象，有助於改善中美關係。

加州 王毅 舊金山

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