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習近平會馬爾地夫總統：帶路結碩果 視訊芬蘭總統讚友好北京

記者陳政錄／北京11日電
國家主席習近平（右）10日下午與芬蘭總統視訊會晤。（圖／取自芬蘭總統府官網）
國家主席習近平（右）10日下午與芬蘭總統視訊會晤。（圖／取自芬蘭總統府官網）

中國國家主席習近平10日在北京和來訪的馬爾地夫總統穆伊祖舉行會談，這也是今年首個訪問北京的外國元首。央視新聞報導，習近平說，10年來，中馬關係深入發展，兩國共建「一帶一路」及各領域交流合作取得豐碩成果，新形勢下，他願和穆伊祖一道，為兩國關係發展作出新規劃、擘畫新願景，推動中馬關係邁上新台階。

據報導， 習近平稱，穆伊祖是他今年接待的首位外國元首，這也是穆伊祖就任總統後對外國進行的首次國事訪問，這充分體現了中馬兩國對發展雙邊關係的高度重視。

習近平提及，2014年他對馬爾地夫進行國事訪問期間，雙方一致同意建立中馬面向未來的全面友好夥伴關係。 10年來，中馬關係深入發展，兩國共建「一帶一路」及各領域交流合作取得豐碩成果。

另據本報系聯合報報導，同日，在會晤穆伊祖之前，習近平還先與芬蘭總統尼尼斯托視訊。習近平強調當前動盪國際形勢下，中歐關係的戰略意義和世界影響更加凸顯。中方願同包括芬蘭在內的歐洲國家堅持以戰略視野和長遠眼光看待彼此，維護好、發展好中歐關係，實現共同發展。

根據中國外交部消息，習近平指出，芬蘭是最早與中共建交的西方國家之一，長期堅持對北京友好政策，特別是尼尼斯托「一直積極致力於推動芬蘭對華務實合作和各領域友好交往，我對此表示讚賞」。

他指出，近年來，雙方關係保持平穩發展，兩國在森林工業、農食產品、資訊通信、能源環保、科技教育、冬季運動等領域合作不斷深化，「我對此感到高興」。他並強調，雙方關係始終保持良好發展勢頭，根本原因是雙方秉持相互尊重、平等相待、互利合作的原則。

中國國家主席習近平和馬爾地夫總統穆伊祖舉行會談。（取材自央視新聞）
中國國家主席習近平和馬爾地夫總統穆伊祖舉行會談。（取材自央視新聞）

習近平 一帶一路 中共

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