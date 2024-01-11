習回信美國友人：這星球的前途命運需中美關係穩下來

2012年，習近平擔任國家副主席時曾舊地重遊，並前往蘭德（左）家作客。（路透）

中國國家主席習近平 近日在回信給美國友人時指出，中美是世界上最大的發展中國家和已開發國家，這個星球的未來命運需要中美關係穩定下來、好起來。信中內容被美媒解讀為儘管中美關係陷入困境，習近平仍繼續尋求緩和與美關係。不過官媒則稱，美方在台海、南海以及對華高科技出口管制等方面造出了一個又一個漩渦，中美若無法重建互信，一切無從談起。

新華社報導，習近平在回信給在愛荷華州的美國友人莎拉蘭德時表示，中美建交45年來，兩國關係關係所取得的成就，首要歸功於兩國人民的共同努力；中美關係持續向前發展，更需要依靠兩國人民。中美關係的未來在青年。他宣布今後5年邀請5萬名美國青少年來華交流學習，就是希望更多美國青少年能來訪問，在兩國人民之間架起更多相知相親的橋樑。

習近平指出，中美是世界上最大的發展中國家和發達國家，這個星球的前途命運需要中美關係穩下來、好起來。中方願同美方一道努力，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，共同建設一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。

習近平在美國的友人莎拉蘭德日前致信給習近平，表示習近平在美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會上的講話廣受歡迎、鼓舞人心，其中未來5年邀請5萬名美青少年赴華交流學習令人振奮，希望馬斯卡廷高中也能參與這項計畫。美中身為大國，應該攜手解決包括氣候變遷 、糧食安全、毒品和區域衝突等問題，造福人類社會。

習近平在回信中稱中美關係要「穩下來」，美國之音報導解讀指出，近年美雙邊關係陷入困境。習近平在信中所說中美關係要「穩下來」，是「繼續尋求緩和與美關係」。

中國官媒環球時報則在社評指出，近日中美兩國領導人在新年第一天互致賀信等，顯示中美各領域交流在2024年有了一個好開頭。去年中美關係在年初出現緩和跡象，但很快就因美方炒作「氣球 事件」被破壞。美方在中美關係上造出了一個又一個漩渦，需要與中方一道重建基本的政治互信，否則不可能實現中美關係的健康穩定可持續發展。

社評指出，這一輪交流中，中方表達了希望與美方加強合作的誠意、和平相處的善意。在台灣問題上，美方必須謹言慎行，不要逾越紅線。這是中美正確相處的前提。沒有這個前提，一切無從談起。