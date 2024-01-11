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人類首次 嫦娥6號擬上半年發射 拚突破登陸月背採樣技術

記者林宸誼／綜合報導
探月工程四期嫦娥六號任務探測器，已運送至文昌航天發射場。計劃於今年上半年發射。(中新社)
探月工程四期嫦娥六號任務探測器，已運送至文昌航天發射場。計劃於今年上半年發射。(中新社)

中國國家航天局發布，探月工程四期嫦娥六號任務探測器，已運抵海南美蘭國際機場，隨後運送至文昌航天發射場。後續按計畫進行發射前各項測試準備工作，計畫於今年上半年發射，這將是人類首次在月球背面登陸並採樣返回。

嫦娥六號任務將突破月球逆行軌道設計與控制、月背智慧採樣和月背起飛上升等關鍵技術，實施月球背面自動採樣返回，同時開展著陸區科學探測和國際合作。

中新社報導，嫦娥六號任務預選著陸區，位於月球背面南極-艾特肯盆地，以期發現並採集不同地域、不同年齡的月球樣品，增進人類對月球的認知。

至今人類已進行10次月球採樣返回，均位於月球正面。與月球正面相比，月球背面整體更為古老，且存在月球三大地體之一的艾特肯盆地，具有重要科學研究價值。

為增進國際合作，嫦娥六號任務將搭載法國的氡氣偵測儀、歐空局的負離子偵測儀、義大利的雷射角反射鏡、巴基斯坦的立方星等四個國家的負荷與衛星計畫。

人民日報報導，為順利完成月球背面太空船與地球間的通信，中國新研製的鵲橋二號中繼通訊衛星計畫2024年上半年發射。而在嫦娥六號任務完成後，鵲橋二號將會擇機調整軌道，繼續為嫦娥七號、嫦娥八號以及後續月球探測任務提供服務。

同時，鵲橋二號還要接力鵲橋號，為月球背面探測的嫦娥四號和玉兔二號提供中繼通訊服務。除此之外，鵲橋二號還承載著科學探測使命。

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