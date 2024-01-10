總結2023外交成果 王毅列6大亮點：有力鬥爭外部挑釁

中共中央外事辦主任王毅（中）去年3月在北京主持沙烏地阿拉伯與伊朗「北京對話」閉幕會後，三方發表聯合聲明宣布沙伊兩國將復交，引起舉世矚目。(取材自中國外交部官網)

中國外交部長王毅 9日表示，2023年是中國外交的開拓之年、收穫之年。中國外交有六大亮點，包括元首外交精彩紛呈及舉行「一帶一路 」國際論壇等，另稱面對外部干涉挑釁，採取了堅決有力鬥爭。

綜合中國外交部官網及中國媒體報導，王毅9日在北京出席2023年國際形勢與中國外交研討會開幕式並發表演講。

王毅表示，2023年是中國外交的開拓之年、收獲之年。中國外交六大亮點包括元首外交精彩紛呈、人類命運共同體建設紮實推進、「一帶一路」國際合作高峰論壇成功舉行、金磚機制實現歷史性擴員、中國中亞峰會成功舉辦、促成沙烏地阿拉伯和伊朗 歷史性和解。

王毅指出，過去一年，面對關乎人類前途命運和世界發展方向的重大問題，中國外交始終站在歷史正確的一邊、時代進步的一邊，作出經得起實踐和時間檢驗的決斷。在合作與對抗之間，堅定地選擇合作；在團結與分裂之間，堅定地選擇團結；在開放與封閉之間，堅定地選擇開放等。

王毅又稱，面對外部干涉挑釁，進行了堅決有力鬥爭，針對各種無理打壓，採取了正當合理反制。「國際社會一個中國格局更加鞏固，14億中華兒女推進國家統一的決心堅如磐石。」