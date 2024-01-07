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央視：南昌艦纏鬥「外軍」20餘日 預警探測設備全程追瞄

中國新聞組／北京7日電
南昌艦隨航母群。(取材自央視軍事微信公號)
南昌艦隨航母群。(取材自央視軍事微信公號)

解放軍海軍南昌艦作為中國055型萬噸驅逐艦的首艦、新質作戰力量的代表，動向總是引外界關注。央視近日報導，在一次遼寧艦編隊實戰化部署研練任務中，南昌艦作為編隊屬艦直面「外軍」對手挑釁，在持續對抗纏鬥中，全艦官兵連續20餘天時刻保持戰鬥狀態。

不過，報導並未點名「外軍」是哪個國家。只引述南昌艦的周銀龍表示，「當外軍飛機逐漸抵近的時候，我們的預警探測設備是全程追瞄，我們堅強有力回擊了外軍的挑釁。」

據報導，南昌艦入列3年多，以「出航即出征」的戰鬥姿態遠航白令海，戰巡洋艦，演兵西沙、南沙，圓滿完成重大任務10餘項。前不久，南昌艦參加海上實戰化訓練，3天完成40個課目，涵蓋了對岸、對海、對空、反潛等多個層面。

公開資料顯示，南昌艦有「萬噸大驅」之稱，該艦有多達112具垂直發射系統，配備有高超音速反艦彈道導彈、中遠程防空導彈、巡航導彈等。

報導還稱，近年來，南昌艦隨航母編隊加速提升作戰體系作戰能力，過宮古、出巴士、奔西太，下南海、闖深藍，在風雲變幻的國際形勢中，劈波斬浪，成為彰顯大國自信和實力的窗口。

遼寧艦 解放軍

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