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搭載中國芯 第3代超導量子電腦「本源悟空」上線

記者陳宥菘／綜合報導
中國第三代自主超導量子電腦「本源悟空」6日上午9時正式上線運作。（取自中國科學報）
中國第三代自主超導量子電腦「本源悟空」6日上午9時正式上線運作。（取自中國科學報）

中國第三代自主超導量子電腦「本源悟空」正式上線運作，這台量子電腦搭載72位元自主超導量子晶片「悟空芯」，是目前中國最先進的可程式、可交付超導量子電腦。不過，研究團隊成員坦言，當前中國的水準與與世界量子計算強國間「尚有不小差距」。

這部最新超導量子電腦昨（6）日在位於安徽合肥的本源量子運算科技公司上線。綜合央視、中國科學報報導，安徽省量子計算工程研究中心副主任孔偉成表示，「本源悟空」匹配了本源第三代量子計算測控系統「本源天機」，在中國國內首次真正落地了量子晶片的批量自動化測試，量子電腦的整機運作效率提升了數十倍。

此次發布的中國第三代72位元超導量子電腦取名為「悟空」，寓意如神話人物孫悟空般「72變」。

量子運算晶片安徽省重點實驗室副主任賈志龍指出，「悟空」搭載的72位元超導量子晶片「悟空芯」在中國首條量子晶片生產線上製造，共有198個量子位元，其中包含72個工作量子位元和126個耦合器量子位元。

超導量子電腦是基於超導電路量子晶片的量子電腦。國際上，IBMGoogle量子電腦均採用超導技術路線。

不過，中國第三代可交付超導量子電腦科研團隊主要負責人、中國科學院量子資訊重點實驗室副主任郭國平坦言，中國可交付自主超導量子電腦與世界量子計算強國間「尚有不小差距」。

據了解，本源量子第一代、第二代超導量子電腦均已交付中國用戶使用。本源量子擁有中國首條量子晶片生產線、中國首款量子電腦作業系統、中國首個量子運算測控系統。

晶片 Google IBM

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