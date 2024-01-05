俄熊貓寶寶取名「喀秋莎」 中網友：和平使者變火箭砲
俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）3日宣布，旅俄大熊貓新產下的寶寶名字選定為「喀秋莎」（Katyusha），該名除了是俄羅斯知名民謠外，也是代表蘇聯生產、投入戰場的世界第一款火箭砲。
來源：YouTube
新華社報導，旅俄雌熊貓「丁丁」去年8月在莫斯科動物園首誕幼崽，這是在俄羅斯出生的首隻熊貓寶寶。園方為熊猫寶寶舉辦命名票選活動，共有超過38萬人參與線上票選，「喀秋莎」以29％的得票率勇奪第一，其次為「瑪莎」與「莫莫」。
索比亞寧說，「喀秋莎」是隻雌寶寶，現在4個月大，已經長了很多牙齒，路也走得很好，最近又做了一次檢查，體重8.67公斤，連尾體長79.5公分。
據報導，「喀秋莎」是俄羅斯常見女生名字「葉卡捷琳娜」的愛稱，同名歌曲二戰時期被蘇聯政府用來作為鼓勵蘇軍士氣，對抗德軍的戰歌。國家主席習近平的妻子彭麗媛2005年訪問莫斯科時，曾開嗓高唱「喀秋莎」。「喀秋莎」同時也是蘇聯製火箭砲的俗稱。
網友說，「取這名合適嗎」、「給和平使者取個武器名字，太不合適了，叫蒙娜麗莎都比這強」、「在莫斯科出生，不如就叫莫莫」。
另據人民日報報導，在南韓誕生的雙胞胎大熊貓「睿寶」和「輝寶」4日亮相，出生時體重分別為180克與140克的這對熊貓寶寶，如今體重均超過11公斤。
「愛寶」和「樂寶」2016年抵達南韓，入住愛寶樂園的「熊貓世界」。繼2020年產下「福寶」後，「愛寶」又於去年7月7日產下雌性雙胞胎幼崽。
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