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省錢拚經濟 中財長：集中財力辦大事

記者黃雅慧／綜合報導
中國財政部長藍佛安。(中新社)
中國財政部長藍佛安。(中新社)

中國官媒「人民日報」4日刊出財政部長藍佛安問答指出，今年中國財政政策要「適度加力」，加強財政資源統籌，組合使用專項債、國債以及稅費優惠、財政補助、財政貼息、融資擔保等多種工具，適度擴大財政支出規模。

藍佛安表示，將圍繞民眾消費升級方向，進一步研究鼓勵和引導消費的財稅政策。意味中國財政仍有空間，但需精準利用。同時，加大財政科技投入，進一步調整優化使用方向，向基礎研究、應用基礎研究、國家戰略科技任務聚焦。

藍佛安還提到積極財政政策要「提質增效」，推進財政管理法治化、科學化、標準化、規範化。該省則省，「集中財力辦大事」、「小錢小氣、大錢大方」，並把績效理念深度融入預算管理，提高財政資源配置與資金使用效率。

他表示，「我們現在面臨的困難和挑戰，都是前進中的問題、發展中的煩惱」，只要「心往一處想、勁往一處使，就一定能夠繼續爬坡過坎、攻堅克難」。

藍佛安表示，2023年中國財政部已在三方面施力：一是確定財政赤字率從3%提高到3.8%左右，並保持適度支出強度；二是優化減稅降費政策，特別針對集成電路（半導體）與工業企業研發費用加計扣除比例進行提升；三是發揮政府投資引導帶動，用好專項債，他稱2023專項債預計拉動社會投資超過人民幣兆元。

報導指出，近日財經官員密集在「人民日報」發聲，中央財辦副主任韓文秀2日才表示，要多推出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，「謹慎」推出收縮性、抑制性舉措。

至於財政方面，韓文秀提及要安排適度規模赤字、專項債券、預算內投資、轉移支付等政策工具，優化財政支出結構，切實把寶貴的財政資金用在「刀刃」上；並落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展。嚴肅財經紀律，嚴格轉移支付資金監管等。

投資 預算 財政部

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