解放軍軍機超額量產 分析：擁更先進工具應對緊急情況

圖為解放軍殲20戰機2023年7月底進行的飛行展示。（中新社）

中國去年軍用飛機產量「超額完成」，專家解讀，解放軍 正加快用新飛機替換老舊飛機的步伐，中國航空工業已經達到新的水平，使解放軍能夠擁有更先進的工具來應對潛在的國防緊急情況。

據央企中國航空工業集團官微消息，去年12月27日，航空工業黨組副書記、總經理郝照平分別向航空工業成飛、西飛、瀋飛及導彈院4家單位致賀信，高度肯定4家單位「提速數位化轉型，超額完成全年批生產交付任務」。

中國航空工業集團是解放軍各型軍機的生產方，旗下有分別在瀋陽、成都、西安、哈爾濱等地的子公司。美國國防部 去年的中解放軍力報告顯示，解放軍有2400架作戰飛機。

官媒環球時報引述中國空軍專家傅前哨分析指出，解放軍正在加快用新飛機替換老舊飛機的步伐，此前已有消息表示，解放軍舊式的殲7戰鬥機會於2023年完全退役，取而代之的是殲10C和殲16等4.5代戰機，以及殲20等第五代戰機。

傅前哨說，產能增加可能歸功於新技術，如「脈衝裝配線」的應用，不僅速度更快且可以保證更好的品質。他強調，中國的航空工業已經達到了新的水平，使解放軍能擁有更先進的工具應對潛在的國防緊急情況。

不願具名的軍事專家表示，殲20、運20、殲15等飛機即使與國際頂級飛機相比也算先進，因此解放軍航空武器裝備不僅有數量，而且有質量。在美國聯合盟友對北京形成軍事包圍圈的背景下，北京需要一支強大的軍隊來維護國家主權、領土完整和發展利益。

自舊金山「習拜會」以來，中美軍事溝通機制恢復。美國國防官員指出，隨著美國與中國關係出現改善跡象，解放軍對美國軍機「不安全攔截」的事件有所減少。美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名美國國防官員指，近期中方軍機不安全攔截事件有所減少，反映中美軍事緊張局勢可能正在緩和。

報導稱，雖然中美直接軍事摩擦減少，但過去兩個月中共解放軍繼續在南海地區行動，與美國盟友菲律賓的南海主權爭端不斷升級，飛機攔截次數減少未能緩解外界對中國軍力成長，及其核武庫不斷擴大的擔憂。

美國防部曾警告，中國的「脅迫性和危險性」行為正在增加，且中方目前擁有約500枚可用於作戰的核彈 頭。到2030年，可能擁有超過1,000枚此類核彈頭，超出先前預測。