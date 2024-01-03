環球盤點：2023年十大受關注武器 中國海軍霸榜

環球網列出2023年最受關注的十大武器，其中高軍工科技加成的武器關注度顯著提高，顯示中國軍事武器現代化的發展過程正在穩步推進。

1、福建艦航母電磁彈射器測試

今年11月底，據央視網報道，有影片顯示，003號航空母艦「福建」艦前方的水面上激起了大水花，據說在此之前還看到了一個紅色的小車從甲板上飛出，墜落於水中。

這是「福建」艦在對電磁彈射器進行「靜載」（dead load）彈射試驗，是彈射型航母在交付前、大修後都要進行的必要試驗。福建艦進行這次彈射實驗，說明距離她進行海試已很近了。

2、山東艦航母一年三次遠海訓練

2023年，山東艦三次前出西太平洋執行遠海戰備巡航任務。在此期間，山東艦與其他軍艦組成航母編隊立體作戰體系，完成對台島的封鎖任務和對外拒止任務，在9月山東艦又執行了第二次遠海戰巡任務。

進行高強度遠海訓練的山東艦。（取材自觀察者網）

還沒算上日常演習及在熱點海域的常態化巡航，因此，無論是訓練強度，還是今年在熱點海域出現的頻率來看，山東艦2023年堪稱海軍「勞模」。

3、055大驅多次演訓亮相

2023年，新入列的055大驅已奔赴南海進行了實戰演練；同樣，第8艘055大驅咸陽艦也正式加入海軍的作戰序列。

2023年8月，日本報導中國的104無錫艦通過對馬海峽。不難看出，055大驅做為主力艦艇，已深入融入海軍的作戰體系中。

4、隱形艦載戰鬥機亮相

海軍招飛宣傳片中，其中一個鏡頭瞬間出現了一架形似FC-31的隱身戰鬥機。

該戰機基本上可以確定是之前曝出的「海四代」，作為一款雙發中型戰鬥機，未來「海四代」的作戰定位或許會和美國海軍F-35C類似，極有可能會作為航母編隊的精銳，保證航母編隊在戰爭中掌握戰場的制海權與制空權。

5、雙尾蠍無人機多次繞台

作為一款具備長續航力的察打一體無人機，2023年4月，「雙尾蠍」無人機逆時針繞台飛行了一周，根據台媒權威人士的披露，這是共軍 首次使用該無人機在台灣所謂的「防空識別區」內展開繞台行動。

該無人機進行常態化巡航進一步增強了共軍在此區域的控制能力；同時，無人機具備優異的高原環境適應能力，也可以在中國西南邊境地區進行日常化的部署。

6、攻擊-2無人機同框殲-16戰鬥機

2023年8月，官媒罕見曝光了「攻擊-2」與「殲-16」同框訓練的照片，不難看出，在進入資訊化戰爭時代後，無人攻擊機與載人戰鬥機相互配合的新式作戰概念。

在未來的一段時間內，殲-16就是空軍的主力之一，未來攻擊-2無人機估計就是殲-16的「忠誠僚機」。

7、哈馬斯亞辛火箭彈連敗以色列 坦克

這款火箭彈可說是哈馬斯成功發動「阿克薩洪水 」的關鍵裝備，在2023年11月，「亞辛」反坦克火箭彈命中了數輛以軍的「梅卡瓦」坦克並成功將其摧毀。

不難看出，「亞辛」火箭彈的生產製造門檻極低，但它卻能取得摧毀價值百萬美元的梅卡瓦坦克的戰績，其武器性價比優勢實在是非常突出。

8、054B護衛艦下水

054B護衛艦可以說是集最新軍工科技的大成者，首先，該艦很有可能安裝了綜合電力推進系統，相比於傳統的以機械傳動裝置為推進系統的軍艦，其能量轉換效率大幅增加，同樣也節省了機械傳動裝置所占用的體積與重量。

根據台灣退役中將帥化民表示，054B還具備強勢反無人機能力，其搭載的微波武器可將無人機的精密飛控系統直接燒毀從而無人機報廢失效。

9、轟-6K夜間繞台巡航

官媒證實，轟-6K具備在夜間繞台巡航的能力，轟-6K全天候戰備巡航能力同樣也因此而提升了，加強共軍對於東南沿海地區的掌控。

10、新型箱式遠程火箭炮亮相

在「聯合利劍」軍演中，新型箱式遠程火箭炮作為集團軍一級的支援火力，依托無人機的引導，模擬了在戰時對敵方陣地的精確打擊行動。

且該火箭炮具備300公里等級的射程，台軍的各種軍用機場皆在這款火箭炮的射程之內。可以在第一時間對敵方重要設施進行遠程打擊，有能力在極短的作戰時間內癱瘓敵軍的有生作戰力量。 這是「福建」艦在對電磁彈射器進行「靜載」（dead load）彈射試驗。（取材自觀察者網） 2023年十大最受關注武器評選投票結果。（取材自觀察者網）

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點