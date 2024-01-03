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福建艦最新畫面來了 3條彈射軌道清晰可見「力爭早日形成戰力」

中國新聞組／北京3日電
著戎裝、佩戴上校領章的海軍福建艦尹洪新表示，「新的一年，我們將只爭朝夕、頑強奮鬥，力爭早日形成戰鬥力。」(視頻截圖)
著戎裝、佩戴上校領章的海軍福建艦尹洪新表示，「新的一年，我們將只爭朝夕、頑強奮鬥，力爭早日形成戰鬥力。」(視頻截圖)

中國官方媒體央視「新聞聯播」2日播放有關解放軍系列報導，來自空軍、陸軍、海軍的各型裝備、演訓畫面被揭露。其中，中國第三艘航空母艦福建艦出鏡。相較於2022年福建艦下水畫面，其電磁彈射裝置上的施工棚已拆除，三條彈射軌道清晰可見。

北京青年報旗下新媒體政知君報導，根據新聞聯播畫面，身著戎裝、佩戴上校領章的海軍福建艦尹洪新表示，「我們隨時牢記主席重托，奮力投身航母事業，並按計畫穩步推進繫泊試驗。新的一年，我們將只爭朝夕、頑強奮鬥，力爭早日形成戰鬥力。」

資料顯示，舷號「18」的福建艦是中國第三艘航空母艦，自主研發製造，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻擋裝置，滿載排水量8萬餘噸，於2022年6月下水。

2023年11月30日，國防部新聞發言人吳謙應詢回應稱，福建艦目前正在進行繫泊試驗，後續將按計畫穩步推進建設項目。

軍事評論員宋忠平指出，一般而言，航母的建造流程分為幾個重要節點：立項、開工（分段建造後拼裝為整體）、下水、舾裝、繫泊、海試。可以看出，繫泊試驗已經距離航母出海測試、入列服役不遠。「所謂繫泊試驗，可以類比為硬裝、軟裝結束後的精裝和測試階段。即讓航母停靠在碼頭岸邊，對已經安裝的動力、通訊、電子等系統進行單獨和聯動測試。」

對比早前中國前兩艘航空母艦遼寧艦、山東艦的建造、服役流程，福建艦下水後的官方報導中，「舾裝」這一重要節點不再出現。

宋忠平就此表示，這說明福建艦在船塢建造過程中，許多系統、裝備已經同步進行安裝，大大簡化甚至跳過了下水後的舾裝環節，為直接開展上述繫泊試驗創造條件，節約了工期。「能夠『事半功倍』，一是由於中國在大型水面艦艇建造方面取得長足進步；另一方面也表明，我們的科研、施工人員跳出既有模式，依靠自己的智慧和經驗實現了航母建造流程的優化。」

去年12月1日，環球網發文援引專家稱，根據媒體發布照片，福建艦附近出現一艘「保姆船」，這表明隨船測試的技術人員已經到位，福建艦的海試航行測試或將在不久後進行。

央視「新聞聯播」2日揭露中國第三艘航空母艦福建艦。(視頻截圖)
央視「新聞聯播」2日揭露中國第三艘航空母艦福建艦。(視頻截圖)

遼寧艦 國防部 解放軍

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