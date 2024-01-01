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國有化了？馬雲退出 支付寶變更為「無實際控制人」

記者謝守真／綜合報導
圖為北京科博會上，參觀者走過螞蟻集團和支付寶的展區。（美聯社）
圖為北京科博會上，參觀者走過螞蟻集團和支付寶的展區。（美聯社）

中國人民銀行公告，同意科技巨頭螞蟻集團旗下支付寶（中國）網絡技術有限公司，變更為「無實際控制人」，這意味該集團完成創辦人馬雲放棄集團控制權的相關程序。網上有分析指出：馬雲退位，支付寶終於「去中心化」、「國有化」了。

鑒於支付寶在中國業務涵蓋支付、理財、保險、信貸等多個領域，用戶數量超過10億人，上述變動是否會對支付寶相關業務營運和用戶權益產生影響，引起關注。

綜合媒體報導，人行更新非銀行支付機構重大事項變更顯示，支付寶公司變更為「無實際控制人」，反映馬雲正式放棄了支付寶的實控人地位。這次改變是源於螞蟻集團年初調整投票權結構，各主要股東彼此獨立行使股份表決權，無一致行動關係，不再存在股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。

針對人行的公告，螞蟻集團表示，有關主要股東投票權結構調整方案，在2023年1月已對外公告，目前則已履行相關程序，並完成交割，強調相關調整不會對公司日常經營產生影響。而螞蟻集團旗下包括恒生電子、國泰產險亦同步變更為無實際控制人。

2023年1月7日，螞蟻集團發布「關於持續完善公司治理的公告」，指為持續完善公司治理，實現長期可持續發展，螞蟻集團相關管理層成員不再擔任阿里巴巴合夥人，進一步提升公司治理的透明度和有效性，強化與股東阿里巴巴集團的隔離。

同時，螞蟻集團股東上層結構進行調整。調整前，馬雲為螞蟻集團實際控制人。調整完成後，螞蟻集團包括杭州君瀚和杭州君澳在內的各主要股東，彼此獨立行使所持有的螞蟻集團股份表決權且無一致行動關係，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東大會層面形成控制。

據螞蟻集團調整後股權結構，在保留原有股份下，馬雲股份表決權從約53%降為約6%，與其他自然人分別獨立行使股份表決權。

有分析認為，上述調整可能增加公司管理的複雜性，在無明確控制人情況下，有效執行決策並不容易，同時也將為監管機關帶來新的挑戰。

過去數年，螞蟻集團一直承受監管壓力，更令原本預計於2020年上市計畫觸礁。其後螞蟻集團進行整改，至去年1月馬雲公開放棄對螞蟻集團的實際控制權，此舉被認為是回應官方監管要求。

微博大V「李軒豪論市」表示，馬雲10年前曾說，若國家有需要，支付寶隨時送給國家…在人行同意支付寶變更為無實際控制人，「馬雲也算是完成了歷史使命」。

波場創辦人孫宇晨則有感而發地表示：支付寶現在沒有實際控制人了，某種程度算不算去中心化了?

阿里巴巴集團創辦人馬雲。（中新社）
阿里巴巴集團創辦人馬雲。（中新社）

螞蟻集團 支付寶 馬雲

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