我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時報廣場跨年夜人潮水洩不通 華生朝聖「降球」儀式

時報廣場跨年夜文藝演出 展現巴蜀味、白酒文化

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

中國新聞組／北京1日電
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

中國國家主席習近平昨天在發表2024年新年賀詞後，依循慣例，他在辦公室書架上的照片也隨之「上新」。26張照片中，多是習近平2023年於各地考察以及進行「元首外交」的紀錄 ，除工作照、個人照，另新增首次出現的四張家庭照，包括習近平一家三口，以及與父親習仲勛、母親齊心的合影，展現溫馨和諧家風，以及「國家好，民族好，家庭才能好」的期盼。

每逢元旦，習近平辦公桌後方的書架上就是不少人士關注與分析的焦點，央視昨天也不例外的公布了習近平書架上更新後擺放的26張照片，並稱在「習近平的2023年」裡，「一張張照片，記錄下一個個珍貴時刻，彰顯著習近平總書記對祖國與人民的無限深情」，藉重溫照片裡的動人故事，凝聚著信心和力量。

在個人照方面，有習近平與胡錦濤、已故領導人江澤民的合照。工作照部分則有習近平出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式，以及出訪足跡遍及亞洲、非洲、歐洲、美洲的紀錄，央視並指「在元首外交的戰略引領下，中國特色大國外交踏上新征程，譜寫了精彩紛呈的新篇章」，並引述習近平曾說，「走四方固然辛苦，但收獲的是『朋友圈』愈來愈大」。

另外還包括習近平赴多地考察調研留下的「足跡」照片，包括到內蒙古巴彥淖爾臨河區國營新華林場了解「三北」防護林體系工程建設情況，到義烏國際商貿城考察對外貿易，在廣東考察時指示要堅定不移全面深化改革擴大高水平對外開放，到廣西來賓市國家現代農業產業園黃安優質「雙高」糖料蔗基地以及中國石化九江分公司考察等。

外界關注書架上的焦點還有此次新增的習近四張家庭照。央視報導稱，習近平的書架上，總是擺放著他同家人在一起的照片，展現了習近平的家國情懷。今年新增四張分別是習近平父親習仲勳的照片，2023年10月15日，是習仲勳誕辰110周年紀念日；一張是習近平和夫人彭麗媛的合影，以及習近平夫婦和與父親習仲勛、母親齊心的合照。

還有一張是習近平與妻女多年前的合照，照片中，習近平的獨生女習明澤仍由彭麗媛抱在手上，習明澤的成年照依然沒出現在書架上。其他家庭照中，還有習近平推著年事已高的父親，和妻女一同散步的照片，這張照片從2013年習近平第一次發表新年賀詞以來，一直擺放在他的書架上。

這是習近平夫婦同父親習仲勳、母親齊心的合影。(取材自央視)
這是習近平夫婦同父親習仲勳、母親齊心的合影。(取材自央視)
這是習近平和夫人彭麗媛的合影。(取材自央視)
這是習近平和夫人彭麗媛的合影。(取材自央視)
這是習近平一家三口的合影。(取材自央視)
這是習近平一家三口的合影。(取材自央視)
這是習近平父親習仲勳的照片。(取材自央視)
這是習近平父親習仲勳的照片。(取材自央視)

習近平 古巴 江澤民

上一則

哈爾濱冰雪「寵粉」空姐機場跳迎賓舞 官：把握機遇

下一則

習近平新年賀詞認了企業經營難、就業慘 學者：2024恐更糟

延伸閱讀

拜登、習近平互致新年賀信 慶祝美中建交45周年

拜登、習近平互致新年賀信 慶祝美中建交45周年
習近平、金正恩互致新年賀電 矢言更緊密合作

習近平、金正恩互致新年賀電 矢言更緊密合作
習近平寄語2024年：要提振發展信心 增強經濟活力

習近平寄語2024年：要提振發展信心 增強經濟活力
中俄互致新年賀電 習近平稱政治互信進一步深化

中俄互致新年賀電 習近平稱政治互信進一步深化

熱門新聞

圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

2023-12-24 01:39
今年以來中國入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，外界認為行動支付等網路程序成為外國遊客在中國的「壁壘」。（中新社）

直擊境外赴中支付痛點 人行：刷卡、掃碼與現金並行

2023-12-28 10:40
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

2023-12-24 13:33
被視為「求學逆襲王」的周信靜。（圖／取自杭州電子科技大學微信公眾號）

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

2023-12-25 10:16
中國知名財經媒體人羅琦因突發重症肺炎去世，年僅36歲。（取材自微博）

年僅36歲 中國知名媒體人驚傳病逝 最後PO文「我發燒了…」

2023-12-25 20:47

超人氣

更多 >
呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…
近千青年南加商場暴動 11警局馳援

近千青年南加商場暴動 11警局馳援
中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」
美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生
萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝