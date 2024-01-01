習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

中國國家主席習近平 昨天在發表2024年新年賀詞後，依循慣例，他在辦公室書架上的照片也隨之「上新」。26張照片中，多是習近平2023年於各地考察以及進行「元首外交」的紀錄 ，除工作照、個人照，另新增首次出現的四張家庭照，包括習近平一家三口，以及與父親習仲勛、母親齊心的合影，展現溫馨和諧家風，以及「國家好，民族好，家庭才能好」的期盼。

每逢元旦，習近平辦公桌後方的書架上就是不少人士關注與分析的焦點，央視昨天也不例外的公布了習近平書架上更新後擺放的26張照片，並稱在「習近平的2023年」裡，「一張張照片，記錄下一個個珍貴時刻，彰顯著習近平總書記對祖國與人民的無限深情」，藉重溫照片裡的動人故事，凝聚著信心和力量。

在個人照方面，有習近平與胡錦濤、已故領導人江澤民 的合照。工作照部分則有習近平出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式，以及出訪足跡遍及亞洲、非洲、歐洲、美洲的紀錄，央視並指「在元首外交的戰略引領下，中國特色大國外交踏上新征程，譜寫了精彩紛呈的新篇章」，並引述習近平曾說，「走四方固然辛苦，但收獲的是『朋友圈』愈來愈大」。

另外還包括習近平赴多地考察調研留下的「足跡」照片，包括到內蒙古巴 彥淖爾臨河區國營新華林場了解「三北」防護林體系工程建設情況，到義烏國際商貿城考察對外貿易，在廣東考察時指示要堅定不移全面深化改革擴大高水平對外開放，到廣西來賓市國家現代農業產業園黃安優質「雙高」糖料蔗基地以及中國石化九江分公司考察等。

外界關注書架上的焦點還有此次新增的習近四張家庭照。央視報導稱，習近平的書架上，總是擺放著他同家人在一起的照片，展現了習近平的家國情懷。今年新增四張分別是習近平父親習仲勳的照片，2023年10月15日，是習仲勳誕辰110周年紀念日；一張是習近平和夫人彭麗媛的合影，以及習近平夫婦和與父親習仲勛、母親齊心的合照。