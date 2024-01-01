習近平新年賀詞認了企業經營難、就業慘 學者：2024恐更糟

中國國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表2024年新年賀詞。(新華社)

中國國家主席習近平 昨天發表2024年新年賀詞，表示要營造溫暖和諧的社會氛圍，拓展包容活躍的創新空間，創造便利舒適的生活條件，讓大家心情愉快、人生出彩、夢想成真。但習也承認經濟遇到問題，稱「一些企業面臨經營壓力，一些群眾就業 、生活遇到困難」，但他認為這是前行路上「有風有雨」的常態。另展望2024年，有中國學者指出，中國經濟恐比2023年難度更大。

據新華社報導，習近平透過官媒央視發表新年賀詞提到，中國過去一年在經濟、社會和外交等方面取得了顯著的成就，表示「這一年的步伐，我們走得很堅實」、「很有力量」、「很見神采」、「很顯底氣」。

涉台部分，習提及「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光」。

對照習近平2022年12月31日發表的2023年新年賀詞，當時在涉台方面提到，「海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」。

但就在習發表2024年新年賀詞同一天，國家統計局發布數據，中國12月製造業採購經理指數（PMI）為49.0，低於作為強弱分界線的50，顯示出經濟總體在收縮；這一數字也低於路透調查中預測的中位數49.5。

路透引述分析師指出，中國必須加大政策支持力度，否則成長放緩的趨勢將持續下去。分析師也預計，人行將在未來幾周內降低利率和銀行存款準備率。

另據澎湃新聞報導，中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生指出，OECD（經濟合作暨發展組織）近期預測2023年中國經濟增長率為5.2%，2024年、2025年為4.7%、4.2%，因此可以看出，2024年中國經濟其實比2023年難度更大。

張燕生認為，當前中國經濟最重要的問題是內需不足。若要對內需綜合施策，投資 是其中重要的一項。在他看來，目前中國的基礎設施「還差得遠」。例如，城市更新、交通改善，以及教育、醫療、養老、住房等都還面臨很多困難，這些方面資源供應還不足，一些公共服務還需要大量的投資。