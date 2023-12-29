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境外遊客赴中 行動支付成障礙

記者黃雅慧／綜合報導
今年以來中國入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，外界認為行動支付等網路程序成為外國遊客在中國的「壁壘」。（中新社）
今年以來中國入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，外界認為行動支付等網路程序成為外國遊客在中國的「壁壘」。（中新社）

境外人士赴中國旅遊、從事商務等活動最困擾的便是支付問題，人行副行長張青松28日在中國國新辦舉行的政策例行吹風會上表示，目前人行已下發指導意見的解決方案便是「大額刷卡、小額掃碼、現金兜底」。但相關政策能否改善狀態仍待時間驗證。

在大額刷卡上，張青松表示，人行組織各分支機構摸排轄內商戶外卡受理情況，並與商務、文旅等部門劃定重點商圈、機場、火車站等主要涉外場所，指導商業銀行、支付機構加快推動重點商戶開通外卡受理。

與此同時，張青松指出，目前已指導支付寶、財付通、中國銀聯等推出「外卡內綁」、「外包內用」、雲閃付旅行通卡等產品，創新研發數位人民幣解決方案，滿足境外赴華人員的行動支付需求。

在現金兜底方面，張青松表示已組織銀行開展ATM外卡受理改造，提升支持外卡取現的ATM覆蓋率。持續開展拒收人民幣現金專項整治工作。

支付寶、微信支付在七月均宣布，支持綁定境外銀行卡進行支付，意味只要境外遊客成功下載並使用，理論上就能享受和中國境內用戶同樣便捷的支付體驗。不過中國經濟日報引述博通諮詢金融業資深分析師王蓬博說法稱，境外遊客實際使用時，可能在支付系統交互以及綁卡上遇到一定障礙。

中國經濟日報日前發表「入境遊問題調查」系列報導指出，今年以來中國入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，並直接點名行動支付等網路程序成為外國遊客在中國的「壁壘」。

行動支付 支付寶 微信

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