2023離世名人／永別 李克強 閻月明

中國前總理李克強。（路透）

結束新冠清零政策後的第一年，被預期反彈回升的中國經濟仍步履蹣跚，政治和外交繼續處動盪，而在這年離世的中國名人，也為世人留下許多驚嘆號和問號。其中，李克強 的猝逝最令人震驚，而文娛界閻月明、謝莉斯等人雖殞落，才藝、事蹟卻永留存。

李克強，68歲，接地氣總理 經濟擘畫影響深

中國前國務院 總理李克強10月26日凌晨在上海休息期間，因心臟病突發過世，享壽68歲。李克強是中共 建政以來壽命最短的總理，但同時也被評價為平實接地氣的總理。

李克強是共青團出身，是典型團派，曾在2007年習近平被欽定為中共的接班人之前，被視為接任同為團派出身的胡錦濤國家主席及總書記職位的熱門人選，最後卻因為權力平衡考量下由習近平出任國家主席，李克強只能屈居國務院總理。其親民勤政形象頗受好評，卻不料在卸任半年多後猝逝。

李克強最為人熟知的是他為國家經濟發展制定的增長計畫，外界稱為「克強經濟學」（Liconomics）。外界認為，作為黨內第二號人物的他，在黨內獨尊習近平一人的氛圍下，李只能在經濟方面繼續發揮作用。

著名相聲演員閻月明。(取材自新聞晨報)

閻月明，78歲，9次上春晚 相聲紅遍大江南北

著名相聲演員、曲藝作家閻月明出身天津曲藝世家，1965年，20歲的閻月明進入部隊文工隊內表演相聲和評書，正式開始演藝生涯。1990年調到中央電視台策畫組，開闢了紅遍大江南北的「綜藝大觀」、「歡聚一堂」等經典節目。

閻月明以表演群口相聲而聞名，為國家一級演員，「將心比心」、「吃侃擂台賽」等喜聞樂見的段子就是出自他的手筆，曾9次登上央視春晚的舞台，被稱為「群口大王」。閻月明也參演過多部影視作品，包括2004年客串「鐵齒銅牙紀曉嵐第三部」，2009年參演電影「鄉村大嘴巴」等。

8月5日晚上，閻月明過世。閻月明性格樂觀豁達，最後露面坐輪椅仍笑容親切。他受訪時曾表示，「人生最難得的就是快樂」，「笑到最後自知福」。

謝莉斯。（視頻截圖）

謝莉斯，75歲，唱紅「花兒為什麼這樣紅」

75歲著名歌唱家謝莉斯於1月13日在北京「因病去世」。網傳謝莉斯因感染新冠入住呼吸科，治療無效病逝，但家屬未說明病因。

謝莉斯是湖南衡陽人，1947年出生於重慶，謝莉斯與王潔實於1978年開始搭檔，合唱「阿瓦古麗」、「校園的早晨」、「外婆的澎湖灣」、「踏浪」、「草原牧歌」、「花兒為什麼這樣紅」及「鄉間的小路」等代表作歌曲。

80年代，謝莉斯發布專輯曾賣出多達500萬盒，此後被評為國家一級演員，享受國務院專家待遇。謝莉斯50歲時患腦梗，與病魔抗爭25年，留下諸多後遺症。67歲時又經歷獨生女因肺癌離世的喪女之痛。但面對不幸，她說自己仍懷抱著希望。

中國著名經濟學家厲以寧。（中新社）

厲以寧，92歲，「厲股份」 奉行不說假話

因首倡企業股份制而被稱為「厲股份」的中國著名經濟學家、北京大學光華管理學院名譽院長厲以寧，2月27日在北京協和醫院逝世。

厲以寧曾是前國務院總理李克強等中共「團派」高官的老師，曾撰文力挺學生李克強的經濟改革措施。在中國過去40年改革開放過程中，厲以寧扮演關鍵角色。他在1980年代提出對當時產權不清晰的國有企業、集體企業，進行大規模股份制改造的構想，參與起草「證券法」，首倡企業股份制。

厲以寧一生經歷抗日戰爭動亂、文革勞動改造，到後來功成名就，依然奉行「可以不說話，但不要說假話」。

為中國改革開放吹起號角的胡福明。(中新社資料照片)

胡福明，87歲，「實踐檢驗真理」吹改革號角

胡福明是為中國改革開放吹起號角的文章「實踐是檢驗真理的唯一標準」的主要作者，1月2日因感染新冠引發併發症過世。環球人物雜誌稱「那位曾震動全中國的鬥士，走了」。

胡福明1962年到南京大學政治系任教。1977年2月7日，中共領導人華國鋒批准黨媒刊文提出迴避糾正毛澤東發起文化大革命錯誤的「兩個凡是」擁左說法。胡福明撰寫的「實踐是檢驗真理的唯一標準」於1978年5月10日起刊出，他的文章引發真理標準大討論，為改革開放吹起號角。

2018年12月18日，中共中央、國務院授予胡福明「改革先鋒」稱號，頒授改革先鋒獎章。

中國軍醫蔣彥永。(取材自X平台)

蔣彥永，92歲，SARS吹哨人 六四曾阻鎮壓

中國知名軍醫蔣彥永於3月11日因肺炎過世。蔣彥永最為人所知的是在2003年率先向外界公開SARS疫情；2004年8月，蔣彥永因「勇於揭露SARS疫症真相，拯救不少生命」，榮獲有亞洲諾貝爾獎之稱菲律賓麥格塞塞獎。

除了是SARS吹哨人，蔣彥永曾任解放軍301總醫院院長，1989年天安門事件時因拒絕贊同鎮壓，被迫在1993年以少將軍銜退休。

此後他多次致信中共領導人，要求正名六四，且疑因此遭到監控。即使付出20年自由代價，蔣彥永仍認為，自己堅持發聲是基於對人命的尊重。

藏族導演萬瑪才旦。（取材自微博）

萬瑪才旦，53歲，藏族母語電影開創者

藏族知名導演萬瑪才旦5月8日在西藏過世，當時他在藏區拍片，似突然發生高原肺氣腫，送醫搶救無效。

萬瑪才旦1969年生於青海，在青海擔任近10年的教師和公務員後才進入電影界，被譽為藏族母語電影開創者。2015年憑藉「塔洛」入圍威尼斯影展地平線競賽單元。2018年憑藉「撞死了一隻羊」再度入圍威尼斯影展地平線競賽單元，並以編劇身分奪得該單元最佳劇本獎。

但在中國藝文創作尺度趨緊下，萬瑪才旦於2016年曾遭青海警方暴力逮捕而負傷。此後他表示，因為劇本審查，只能嘗試挑戰非寫實的故事創作。

黃婉秋。(取材自北京日報)

黃婉秋，80歲，永遠的「劉三姐」文革受難

著名表演藝術家黃婉秋3月4日凌晨在桂林醫院逝世。黃婉秋在電影「劉三姐」的扮相永留影迷心中，她曾在其最後一則發出的微信寫道：「影迷朋友們，永別了！我將到天外傳歌去了」，讓不少網民不捨：「永遠的女神，永遠的歌仙，一路好走」」。

黃婉秋13歲開始表演藝術生涯，從事桂劇舞台藝術。1961年，由她主演、蘇里執導的風光音樂故事片「劉三姐」全國公映，是中國第一部風光音樂故事片，在全球50多個國家發行，轟動一時。時年17歲的黃婉秋詮釋「劉三姐」用山歌反抗財主莫懷仁的故事，受到中外觀眾的讚揚。

但也因為「劉三姐」，黃婉秋曾在文革中被冠上莫須有的罪名，受到了不公正的待遇。1978年，中央人民廣播電台在「文革」後首次播放了「劉三姐」錄音，黃婉秋得以繼續發揮自己的藝術才華。

抗美援朝老英雄王清珍。(取材自楚天都市報)

王清珍，87歲，「上甘嶺」王蘭原型人物

抗美援朝老英雄王清珍10月27日在湖北孝感逝世。王清珍是中國人民志願軍15軍45師一名衛生員，也是電影「上甘嶺」衛生員王蘭的人物原型。在上甘嶺戰役期間，擔任衛生員的王清珍，曾經為「特級英雄」黃繼光整理遺體。最艱苦時，她一個人在戰地要照顧20多名傷病者。

1953年3月，王清珍以出色的表現榮立了二等功，並被授予二級戰士榮譽勳章。1958年，王清珍復員回到北京一家醫療器材廠擔任工人。1961年，王清珍再次入伍從事衛生工作，退休後參加「老戰士革命傳統報告團」，傳頌「上甘嶺」精神。

王清珍曾說，在真實的戰爭中，還有更多跟她一樣的女衛生員都做得很好，「我只是做了自己該做的事。」