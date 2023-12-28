中國印度 今年買走俄國九成石油

俄羅斯 副總理亞歷山大諾瓦克表示，俄羅斯今年幾乎所有的石油 出口都運到中國和印度 。此前，在西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施制裁後，莫斯科迅速將石油供應從歐洲轉移到其他地區，以回應西方的經濟制裁。

美國之音報導，去年2月，俄羅斯總統普亭派兵入侵烏克蘭後，西方國家對俄羅斯實施了一系列制裁，包括歐盟對其海運石油運輸的禁運；於是，莫斯科被迫轉向亞洲和南亞尋找新的市場。中國和印度這兩大市場成為俄羅斯的重點目標。

路透報導稱，掌管俄羅斯能源部門的諾瓦克告訴俄羅斯國家電視台Rossiya-24，俄羅斯已成功規避對其石油的制裁，將石油出口從歐洲轉移到中國和印度。俄羅斯對中國和印度這兩個國家的原油出口量合計占其原油出口總量的90%左右。

諾瓦克表示，在2022年2月烏克蘭衝突爆發後西方對莫斯科實施制裁之前，俄羅斯就已經開始與亞太國家建立關係，「至於那些對歐洲和美國供應而實行的限制和禁運…這只會加速重新調整我們能源流動的進程，」 諾瓦克說。

他也表示，歐洲在俄羅斯原油出口中所占的份額已從約40-45%降至僅約4-5%。

「在目前情況下，主要的合作夥伴是中國。中國所占份額已經增長到大約45-50%，當然還有印度…在此之前，基本上沒有對印度的供應；在兩年內，對印度供應總量份額已達到40%，」諾瓦克說。