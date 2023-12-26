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習仲勛曾被毛澤東往死裡整 習近平如今為何高調讚毛？

中國新聞組／北京26日電
美國資深漢學家認為，毛澤東比習近平聰明得多，也更有魅力。圖為北京天安門廣場附近一家商店陳列的毛澤東和習近平頭像瓷盤。（美聯社）
美國資深漢學家認為，毛澤東比習近平聰明得多，也更有魅力。圖為北京天安門廣場附近一家商店陳列的毛澤東和習近平頭像瓷盤。（美聯社）

中共前領導人毛澤東26日冥誕，中國國家主席習近平將率中央領導人前往北京紀念堂瞻仰遺容，此前中共黨刊「求是」雜誌也發文讚美毛，據美國之音報導，官方高調讚毛，中國民間因此流出許多禁忌話題，包括習近平違反孝道，習近平不是習仲勛兒子，是毛澤東的孫子、「黨性高於人性」。

據報導，中共一度承認毛澤東發動的階級鬥爭與文化大革命等，為中國帶來大災難，但一直沒有清理或批判毛澤東的過錯或罪過，反而一直維護毛澤東的旗號。今年毛澤東冥誕，當局更是擺開要大力紀念的架勢。

許多中國人痛恨毛澤東，也有許多中國人認為他是貨真價實的凶神，因此對毛頂禮膜拜，並希望由此得保平安。毛的受害者也包括自命為毛澤東的接班人的習近平及其一家。

據報導，1962年習近平上小學時，他的父親習仲勛被毛安上匪夷所思的罪名打入黑牢，差點被整死，習近平的正規教育被毛澤東截斷。趙紫陽的政治秘書鮑彤就曾說：「至少整他13年，1962年到65年。文革十年，他（挨整）也是十年啊。」

但習近平及其宣傳班子迴避這一事實，堅持高度讚揚毛澤東，當今中國民間廣泛流傳的一系列禁忌話題由此而來。報導指出，禁忌話題包括，持續讚美差點要了父親性命的人，是否違反中國倫理道德，是否違反孝道？由此話題還生出廣為流傳說法：習近平不是習仲勛的兒子，而是毛澤東的孫子。

不過，在許多觀察家看來，這些不僅是習近平一個人的問題，是中共紅二代普遍問題。中國事務專家胡平注意到，包括習近平在內的紅二代，幾乎無一例外讚美他們的父母是多麼過硬的革命家，但對把他們的父母往死裡整的毛澤東卻拒絕譴責。

批評者指出，這讓年輕人無從知曉中共建政的史實，無法對相關的歷史事件和歷史人物做出恰當的評價；X（推特）帳號下許多用戶對此發表看法：「小學生狠起來，連自己親爹都不認的意思」、「（習讚美毛）說明兩點：一是習的黨性高於人性；二是習為了權力哪怕認賊作父也在所不惜」、「讚美已逝獨裁者是為了美化現獨裁者，為自己獨裁製造合法性」。

習近平 中共 推特

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