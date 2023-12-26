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「全國就四川是四字打頭」第4艘航母曝命名四川艦 多省網友暴動了

中國新聞組／北京26日電
四川省共青團23日發布影片指出，中國第四艘航空母艦是「四川艦」。(視頻截圖)
四川省共青團23日發布影片指出，中國第四艘航空母艦是「四川艦」。(視頻截圖)

中國第三艘航母「福建號」6月下水，第四艘航母據信正在籌畫中，近日，關於中國第四艘航母的命名問題，引發網友熱議。據四川共青團發布影片稱，中國第四艘航空母艦或將命名為「四川艦」。消息一出，網暴動， 贊成者很是興奮，不服者則怒了。 

四川省共青團在西瓜視頻的官方帳號23日發布題為「四川艦最新消息，來了！」的短影片指出，中國第四艘航空母艦是「四川艦」。

給出的理由是：第一艘遼寧艦在渤海，第二艘山東艦在黃海，第三艘福建艦在東海，現在就差南海了，可是最南邊的海南已經有海南艦了，那只有輪到四川了。

短影片稱，東海之南，還有這麼一個海──邛海，所以第四艘航空母艦就是四川艦。

公開資料顯示，邛海位於四川省涼山彝族自治州西昌市瀘山東北麓，距市中心7公里，是四川省第二大淡水湖，四川省十大風景名勝區之一。邛海屬於金沙江水系，經海河匯入瀾滄江支流安寧河，面積約32平方公里。

該則影片引發網友留言，「全國就四川是四字打頭，第四艘必須叫四川艦」、「抗日戰爭川軍貢獻大，應該的」。

另有不少網友不服，稱「造謠」，並提議「廣西有個北海，所以應該是廣西艦」、「應該是雲南艦才對，因為雲南有洱海」、「應該要是廣東艦」。

名勝 遼寧艦

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