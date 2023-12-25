中國多地不鼓勵過聖誕節 憂外來影響

圖為聖誕節示意圖。（Ingimage）

今天是西方聖誕節 ，外媒報導，中國共產黨 「從嚴治教」，加上在憂外來影響下，從中國南方的東莞到東北的哈爾濱，多地呼籲「要保持文化自信，不盲目跟隨其他國家的節日」。

美國之音今天引述路透報導，中國西南的雲南省一家物業管理公司敦促商場租戶不要出售聖誕卡和禮品，甚至不要掛飾品，稱外來的傳統不應該被「盲目」追隨，而應該對自己的文化充滿自信。

另從中國南方的東莞到東北的哈爾濱，許多城市的學校同樣呼籲學生和家長「不要盲目追隨外來的傳統和文化」。

另多所幼兒園、中小學及大學也發布「不過聖誕節倡議書」。倡議書中表示，要保持文化自信，發揚與傳播中國傳統文化，不盲目跟隨其他國家的節慶。倡議書也向師生和家長提出，不以過節為名在校園內、班級內懸掛裝飾物品，不買禮物、賀卡送老師。

社群媒體上也出現12月24日不是平安夜的文章。

例如共青團贛州市委要求其成員慶祝長津湖 戰役，發文表示，「12月24日不是平安夜，是長津湖戰役勝利的日子！銘記歷史」。

長津湖戰役是中國人民志願軍參與韓戰期間的一場重要戰役，當時美軍制定了「聖誕節總攻勢」作戰計劃，與中國及北韓軍隊激烈戰鬥。

今年中國官方在聖誕節前也表態，中共政治局常委、全國政協主席王滬寧近日在北京會見中國基督教全國「兩會」新舊領導團隊成員，說「要堅持我國基督教中國化方向，堅持獨立自主自辦原則，對教義教規作出符合當代中國發展進步要求、符合社會主義核心價值觀和中華優秀傳統文化」。

之後在平安夜當天，多名網友向X平台「李老師不是你老師」反應，指河北、河南、福建、天津等地的教堂都有警察看守，不准喊口號，不准有大動作，便衣警察在教堂內來回巡視。

報導指出，中國雖不禁止基督教，但執政的共產黨官方上是無神論者，「宗教事務條例」規定，在中國信奉的宗教「不受外國勢力的支配」。

因此，即使上海和重慶等大城市商場以巨大聖誕樹點綴著燈光、緞帶和禮品盒迎接顧客，但在憂「外來影響」之下，並不鼓勵過聖誕節。