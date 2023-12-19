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躲美制裁 路透：中企擬繞道馬來西亞組裝高端晶片

中國新聞組／北京19日電
消息人士指出，愈來愈多中國半導體設計公司為避開美國擴大制裁中國晶片的風險，正在利用馬來西亞公司組裝部分高階晶片。（路透）
消息人士指出，愈來愈多中國半導體設計公司為避開美國擴大制裁中國晶片的風險，正在利用馬來西亞公司組裝部分高階晶片。（路透）

媒體報導，愈來愈多中國半導體設計公司正在尋求馬來西亞公司組裝其部分高端晶片（芯片），以規避美國擴大對中國晶片業制裁的風險。另一方面，中國三家大型電動汽車製造商則準備在美國邊境以南建廠，對於即將到來的這波中國投資潮，華盛頓已向墨西哥提出擔憂。

法廣網引述路透報導，據三位知情人士透露，一些中國半導體公司正要求馬來西亞晶片封裝公司組裝圖形處理器（GPU）的晶片。

據報導，消息人士說，這些要求只包括不違反美國任何限制的組裝，而不包括晶片晶圓的製造。

為了限制中國獲得可推動人工智能突破或為超級計算機和軍事應用提供動力的高端圖形處理器，華盛頓對圖形處理器的銷售以及尖端晶片製造設備施加了愈來愈多的限制。

分析人士說，隨著這些制裁的實施和人工智能熱潮對需求的推動，規模較小的中國半導體設計公司正難以在國內獲得足夠的先進封裝服務。雖然不受美國出口限制，但這一領域可能需要尖端技術，這些公司擔心有朝一日會成為限制對華出口的目標。

馬來西亞是半導體供應鏈的主要樞紐之一，隨著中國晶片企業將組裝需求分散到中國以外的地區，馬來西亞被認為有能力搶占更多業務。一位知情人士說，由中國華天科技控股的友尼森（Unisem）公司和其他馬來西亞晶片封裝公司的業務量和來自中國客戶的詢價都有所增加。

友尼森董事長謝聖德（John Chia）表示，由於（美國）貿易制裁和供應鏈問題，許多中國晶片設計公司來到馬來西亞，在中國以外建立更多的供應來源，以支持它們在中國和中國以外的業務。

一位兩家中國晶片初創企業的投資者說，中國公司對在中國境外組裝晶片感興趣，因為這也能使它們的產品更容易在非中國市場銷售。

另外，英國金融時報報導，多名知情人士透露，中國的上汽名爵、比亞迪和奇瑞汽車（在墨西哥被稱為Chirey）今年都在與墨西哥官員商談選址事宜。消息稱，上汽名爵計畫在墨西哥建造一座價值15億至20億美元的工廠，而比亞迪正在籌建一座首期投資額達數億美元的工廠。

知情人士說，美國官員在與墨西哥官員的會晤中提出了更廣泛的有關中國投資的問題。墨西哥官員承認，他們在考慮中國投資時必須謹慎，因為有可能會惹惱美國。

近年來，中國汽車製造商在墨西哥經歷了天文數字般的增長，占墨西哥汽車銷量的近五分之一，而六年前幾乎為零。

中國三大電動車公司被曝正準備在墨西哥設廠。圖為8月在四川舉行的成都國際汽車展覽會...
中國三大電動車公司被曝正準備在墨西哥設廠。圖為8月在四川舉行的成都國際汽車展覽會。（中新社）

晶片 墨西哥 投資

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