關稅解禁？澳洲貿易部長：非常有信心葡萄酒明年銷中

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）表示，政府非常有信心，中國會在2024年初撤銷對澳洲酒類實施的懲罰性關稅。(路透資料照片)

澳洲 貿易部長法瑞爾（Don Farrell）17日接受天空新聞（Sky News）電視台採訪時表示，政府非常有信心，中國會在2024年初撤銷對澳洲酒類實施的懲罰性關稅 。

美國之音報導，他說：「這對澳洲葡萄酒生產商來說非常重要；我們即將進入加工季節。」此前，澳中雙方於10月宣布已就解決世界貿易組織（WTO ）有關葡萄酒的爭端達成共識，並將對2026年到期的反傾銷關稅進行審查。

法瑞爾還表示，他期望龍蝦的關稅在「不久的將來」被取消，他稱已經與中國官員提到這個問題五次。法瑞爾說，這意味著預計中國對澳洲出口產品徵收的所有剩餘關稅將於明年被取消，這並非是一個「不切實際的預測」。

報導指出，根據中國商務部的一份聲明，對澳洲葡萄酒關稅的審查原訂於2024年11月30日之前結束。中國於2021年3月對澳洲的葡萄酒徵收高達218%的反傾銷關稅，當時澳洲隨即向WTO提出申訴。

在實施關稅之前，中國是澳洲最大的葡萄酒出口市場，截至2020年1月的12個月裡，澳洲對華葡萄酒出口額達到12億澳元（約8.04億美元），而徵收關稅之後，2021年澳洲出口中國的葡萄酒銷售額暴跌了97%。

澳中關係自今年來明顯回溫，11月，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）訪問中國，這是澳洲現任領導人自2016年以來的首次訪華。

2020年4月，澳洲時任總理莫里森（Scott Morrison）呼籲對新冠病毒的起源進行獨立調查，此舉激怒了北京，中國對葡萄酒和大麥徵收關稅，顯然是為了懲罰澳洲。中國以生物安全問題為由的懲罰行動也阻止了活龍蝦、牛肉和其他產品的進口。

中國現已取消了對大多數澳洲出口產品實施的貿易封鎖。