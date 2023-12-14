想跟中國脫鉤「不可能」 WSJ：「中國製造」洗產地 從別國入美

中共中央財辦副主任韓文秀表示，明年經濟工作不能脫離實際、急於求成。圖為重慶市黔江區絲綢紡織企業廠房作業情景。（新華社）

日前中歐峰會開幕前，法國世界報援引報導說，歐盟 已愈來愈難以容忍與中國貿易逆差擴大，而且「去風險」已是歐盟共識，但是，歐盟與中國從經濟上要實現脫鉤似乎不可能。其實不只歐盟，美國也面臨著這種狀況，「中國製造」暗渡陳倉，從他國登陸美國，印證一件事：想脫中沒那麼容易。

法廣網引述華爾街日報（WSJ）報導指，「美國公司發現與『中國製造』脫鉤並非易事」，原來，從東南亞和墨西哥 等地運往美國的很大一部分產品，原來都是在中國公司擁有的工廠生產的。

這篇報導援引貿易數據、企業公告和新的學術研究顯示 ，中國公司正在向海外擴張，一定程度上說為了規避美國的關稅。

報導指出，許多在較小國家製成的產品使用了來自中國供應商的關鍵投入，這意味著如果沒有中國的參與，這些產品根本無法生產出來。「一些連接美國和中國的供應鏈 遠談不上脫鉤，只是增加了一兩個環節，增加了複雜性和成本。」

根據國際清算銀行10月份發表的一份報導，自2021年以來，隨著更多的貿易轉道他國，中美之間的供應鏈變得更加複雜，但是，供應給美國的許多商品仍然源自中國。

作為減少美國對中國依賴整體戰略的一部分，自2018中美爆發貿易戰以來，華府對中國數千億美元的商品加之以懲罰性關稅，包括蘋果公司在內的一些美國企業將部分生產從中國轉移。拜登執政以來，這一進程似乎更在加快。

但深入研究數據發現情況非常複雜，「中美兩國經濟的某些部分正在分道揚鑣，而另一些部分並沒有。經濟學家說，在某些情況下，美國的政策正在引發供應鏈調整，這些調整實際上導致更加依賴中國供應商」。

一個原因是中國企業家正在向較小國家投入資金。據新加坡銀行星展的數據，2022年，中國對東南亞的直接投資達到近190億美元，而2013年僅為70億美元，其中製造業投資占比最大。根據司爾亞司的信息，2021年中國對墨西哥的直接投資為2.32億美元，高於10年前的4200萬美元。

這就出現了前面提到的情況：美國公司發現，從東南亞和墨西哥等地運往美國的很大一部分產品，原來都是在中國公司擁有的工廠生產的。一份報告說，美國來自墨西哥和越南的進口在過去5到7年裡日益增多，與此同時，中國對這些市場的出口也有所增加。

華爾街日報援引滙豐經濟學家范利民稱，中國在全球供應鏈中的角色只是在調整，而不是在消失。他還稱，中國已從過去的一個終端裝配者迅速成為全球的一個關鍵零部件供應方。