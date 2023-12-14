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「中國經濟確實不行了」 去年2500萬人退出醫保 原因很辛酸

中國新聞組／北京14日電
中國醫保保險費年年加價，眾多居民選擇以退保節省家庭支出。(路透)
中國醫保保險費年年加價，眾多居民選擇以退保節省家庭支出。(路透)

中國醫保收費20年來增近40倍，許多民眾迫於生活，負擔不起節節高升的保費，紛紛無奈退保，導致去（2022）年城鄉居民醫療保險投保人數減少了高達2517萬人。分析指出，此前的防疫清零政策掏空了地方財政，各地政府先後以調高醫保保費等方式增加收入，致民眾不堪負荷，只能放棄醫保求生存，這也說明「中國的經濟確實不行了」。

綜合美國之音、自由亞洲電台報導指出，國家醫保局數據顯示，中國有13億人加入國家補貼的基本醫療保險，但2022年全國基本醫保人數比2021年少了1705萬人，其中，城鄉居民醫療保險的投保人數更是減少了2517萬人。「居民醫保一年減少2500萬人」話題近日並登上微博熱搜榜，引發關注。

而中國居民醫保收費持續上漲，也導致投保人數逐年減少。「財經」旗下的「財經大健康」日報導，新農合醫保費由20年前的每人10元（人民幣，下同）漲到今年近400元，增幅約40倍。不少民眾稱，醫保費年年加價，而醫保類藥物每年減少，感嘆看病太貴了。

有中國民眾說，儘管醫保仍傳出有醫療不公的對待，一般民眾其實還是盡可能地「保著」，只求有一個依靠。現在實在是礙於生活所迫，負擔不起節期升高的保費，不得已才會退出。這也說明了中國的經濟確實是不行了。

在中國，醫療保障制度主要分為兩種，一種是員工醫保，佔投保人數的四分之一，另一種是城鄉居民醫保，佔四分之三。有民眾表示，對醫保的不信任和經濟困難，是他們退保的兩大核心因素。

住在江蘇的張先生說，不信任的根源主要是在醫保統籌基金的分配下，一般人遇到大病仍需額外自費，只有高幹病房的藥可以全額報銷；醫療產業化也是一個問題，前一陣子的醫療反腐，一個院長一繳回就是3億元，他們「割」的都是老百姓的血汗錢。加上經濟萎靡，近年失業或靈活就業的人太多，生活所迫、沒錢了才無力加入醫保。

中國官方給出的解釋是由於參保質量提升，參保數據去重等原因，導致數據上表面參保人數減少，但由於重複參保等情況顯著減少，真實的總體參保人數實際上還略有增加。

不過，住在南京的淑敏表示，醫保的效用與保障遠遠不足，很難令家屬安心，且近年來明顯感覺到政府沒錢了，設置了種種障礙，提高民眾自費比例。儘管如此，「有保還是比沒有保好」，所以會到退保的程度，肯定是失業、經濟困難，「我也覺得非常能理解。」

醫保 醫療保險 保費

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