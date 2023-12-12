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一場記者會上就說了14次 「余承東遙遙領先」網友都笑了

中國新聞組／北京12日電
華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東。(視頻截圖)
華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東。(視頻截圖)

「余承東『遙遙領先』」近期成了中國科技圈的熱哏，也入選了2023十大網路流行語。對此，華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東回應這項調侃時稱，只有領先比較多時才說。

紅星新聞報導，過去十多年，余承東常在發表會上以「遙遙領先」來形容華為的產品。在華為9月12日的問界新M7發布會上，余承東90分鐘內至少提及了五次「遙遙領先」，二十多次「領先」。而在更早的華為Mate 40系列發表會，有媒體統計余承東在一場記者會中說了14次「遙遙領先」。

12月9日，余承東在華為花粉年會上回應被網友調侃的「遙遙領先」，稱自己一場發布會有時最多有一個遙遙領先，甚至有時一個都沒有，只有在這個領域領先比較多的時候才會說。

余承東表示，想要做到「遙遙領先」非常不容易，每一個領先的背後都是研發創新、技術投入和不斷努力的成果。他表示，自己本身做研發出身，知道研發團隊夥伴付出了多麼艱辛的努力。

他舉例說，華為在手機領域的領先，是基於海思麒麟晶片、鴻蒙作業系統、華為影像等核心技術的突破。這些技術的突破，都需要大量的研發投入和時間來累積。

余承東的一番解釋也在網上熱傳，有網友戲稱「一抓緊卡脖子，一鬆手就遙遙領先。」「在遙遙領先領域遙遙領先。」

另有網友表示，「真正的遙遙領先，是不需要你說的，有事實有數據，就擺在那，例如SpaceX！」

華為 晶片 SpaceX

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