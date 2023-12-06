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瑞典智庫：中軍火業收入連4年增長、8公司進百強

中國新聞組／北京6日電
展場上的中國軍工企業。（新華社）
展場上的中國軍工企業。（新華社）

美國國防部發布國防工業戰略報告顯示美國軍火業產速、反應力跟不上中國軍火業後，瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）本周發布的最新調查報告也顯示，中國的大多數國防承包商的收入在2022年都連續第四年增長，而美國同行的收入卻有所下降。儘管如此，美國仍是全球第一軍火出口大國。

美國之音報導，該機構稱，去年最大的軍火生產和軍事服務公司（SIPRI前100名）的收入總額為5970億美元，中國的軍火銷售占世界市場的18%，而美國則以51%的市場份額居於首位。

在這份名為「2002年前100家軍火生產和軍事服務公司」的報告中，中國的軍火產業增長迅速，有八家中國公司進入了百強，其綜合收入增長了2.7%，達到1080億美元，這是第四年連續增長。

中國最大的國防承包商北方工業公司（Norinco）去年營收成長4.4%，達到221億美元，在排行榜上名列第七。中國航空工業公司（AVIC）去年營收成長4.7%，達206億美元，位居第八。

在所有中國公司中，中國南方工業集團在2022年經歷了最快的成長，增幅為12%，達到了65億美元。中國南方工業集團位居第21名。

儘管美國在軍火收入上仍居首位，但與2021年相比下降了近8%。在百強榜上的42家美國公司中，有32家公司的收入減少。

報告指出，由於新冠大流行導致的供應鏈和勞動力短缺是美國承包商未能大幅提高生產能力的主要原因之一。烏克蘭對抗俄羅斯入侵導致軍火訂單激增，但由於一時難以提高生產能力，結果出現了訂單積壓的狀況。這些訂單的收入可能要等到兩到三年後再回反映在公司的財務報表上。

研究報告說，2022年和2023年訂單積壓和對軍火的激增需求表明，未來幾年內，前100家軍火公司的收入可能會大幅上升。

瑞典 供應鏈 國防部

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