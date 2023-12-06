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中揭全新超級電腦 自製晶片效能僅次美「前沿」電腦

中國新聞組／北京6日電
在江蘇省無錫市蠡園經濟開發區國家超級計算無錫中心內的超級計算機「神威・太湖之光」。新「神威・海洋之光」是「神威．太湖之光」的後繼者。（中新社）
在江蘇省無錫市蠡園經濟開發區國家超級計算無錫中心內的超級計算機「神威・太湖之光」。新「神威・海洋之光」是「神威．太湖之光」的後繼者。（中新社）

美國超級電腦將迎接新的對手？中國最新揭示一台正在打造的超級電腦：「神威．海洋之光」（Sunway OceanLight），搭載了升級版的自主研發晶片，雖然不如美國版本強大，但性能僅次於美國能源部橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）打造和運營的「前沿」（Frontier）超級電腦。

香港01引述南華早報報導，一位不具名的中國電腦科學家表示，「神威．海洋之光」目前並非中國最強大的超級電腦。但在11月中於美國丹佛舉行的全球超級計算大會SC23大會上公開了詳細信息後，給了外界一些關於中國如何躲避美國制裁打造自家超級電腦的線索。

新的「神威」使用的本土研發的晶片，雖然不如美國版本強大，但中國科學家增加了電腦中的核心數。雖然這會增加超級電腦的能耗、尺寸和運行成本。

儘管繞過美國制裁所需的手段有缺點，但仍然是一台快速且強大的機器。根據「HPL混合精度計算」基準，每秒為5 exaflops，遜於Frontier的9.95 exaflops，新神威擁有超過4100萬顆CPU，幾乎是Frontier的5倍數量。

新神威的計算效能方面也是相當領先的超級電腦，跟Frontier相比的時候也是，可以在正常運作時，保持超過85%的峰值性能，在全球排名第2。

報導指出，「神威・海洋之光」是「神威．太湖之光」的後繼者，由江蘇無錫的中國國家平行電腦工程暨技術研究中心開發。「太湖之光」曾經在全球超級電腦排行榜上名列第一， 2016年至2018年一直保持頂尖地位，但在最新排名中跌至第11名。

「海洋之光」得益於更強大的處理器支撐，即海洋之光SW26010 Pro CPU，這是太湖之光系統中使用的SW26010的升級版本，與後者相比，新版處理器在時序、指令集和記憶體頻寬方面均有所提升，性能增加了4倍。

晶片 能源部 香港

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