我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

習近平會晤白俄羅斯總統總統 盼續積極共建「一帶一路」

記者賴錦宏／綜合報導
中國國家主席習近平（右）12月4日在北京釣魚台國賓館會見白俄羅斯總統盧卡申科。 （新華社）
中國國家主席習近平（右）12月4日在北京釣魚台國賓館會見白俄羅斯總統盧卡申科。 （新華社）

中國國家主席習近平4日在北京會見到訪的白俄羅斯總統盧卡申科時強調，中方願同白方繼續加強戰略協作，推進務實合作，持續深化中白關係。雙方要實施好中白工業園區等項目，推動中白工業合作取得更多成果。習近平並表示，歡迎白方繼續積極參與共建「一帶一路」。

據新華社報導，習近平4日在北京釣魚台國賓館會見盧卡申科時指出，今年2月底，盧卡申科赴華進行國事訪問，中方就推動中白關係高水平發展 達成重要共識。

習近平說，一年來，兩國政治互信更加鞏固，國際協作更加緊密。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中白關係，堅定支持白俄羅斯走符合本國國情的發展道路，反對外部勢力干涉白俄羅斯內政。

習近平說，他十年前提出共建「一帶一路」倡議，現在已有150多個國家參與合作。 不久前，他提出中國支持高品質共建「一帶一路」的八項行動，歡迎白方繼續積極參與，並從中獲得更多實實在在的發展機會。雙方要實施好中白工業園區等項目，推動中白工業合作取得更多成果。

習近平呼籲，雙方要提高跨境運輸便利化水平，促進經貿和人員往來。定期互辦文化日活動，擴大教育、衛生、體育、旅遊合作，支持兩國青年進行交流合作，增進兩國人民相互了解與友誼。

另據法新社報導，盧卡申科在與習近平會談時高呼，白俄羅斯與中國的友誼牢靠。

這是盧卡申科今年第二次訪華，預計將至少停留兩天。白俄羅斯總統辦公室3日表示，盧卡申科與習近平將就貿易、經濟、投資和國際合作等議題進行諮詢。

根據白俄羅斯總統辦公室周一發布的公報，盧卡申科在與習近平會談時說：「白俄羅斯過去、現在和未來都是中國值得信賴的伙伴。我們很久以前就決定要（和中國）合作。以及跟中國做朋友。這份友誼已超過30年，從未偏離正軌。」

白俄羅斯 習近平 一帶一路

上一則

共建「一帶一路」結碩果 中埃聯合研製衛星成功發射

下一則

遼寧開線上課堂 晨午檢避免傳染

延伸閱讀

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人

逃避習治理… 中國「走線人」大增 他喊：在美才活得像人
參議員致函商務部長 促將中國公安部鑑定中心重列黑名單

參議員致函商務部長 促將中國公安部鑑定中心重列黑名單
美專家：美沒出兵助烏 為留軍力護台

美專家：美沒出兵助烏 為留軍力護台
掌權10年 學者：習近平愈加強化極權制度

掌權10年 學者：習近平愈加強化極權制度

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
天山勝利隧道全長22.1公里，圖為隧道出口。(取材自新華網)

「基建狂魔」打造世界最長公路隧道 穿越天山只要20分鐘

2023-11-27 01:27
解克鋒夫婦與離散25年的二兒子解清帥終於團圓。（取材自紫牛新聞）

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

2023-12-02 07:30

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議