挺菲嗆中？美艦進入仁愛礁海域 解放軍全程跟監警戒

解放軍稱，美國「吉福茲」號4日闖入仁愛礁鄰近海域。圖為菲美艦艇此前南海聯合戰術演習。(美聯社)

中美元首會晤後南海仍不平靜。在菲律賓海岸警衛隊對中國加大南海部署之際，解放軍 稱，美國軍艦4日擅闖仁愛礁鄰近海域，解放軍南部戰區跟監警戒；美國海軍則稱屬例行作業，符合國際法。有學者認為，美國此舉既是為菲律賓撐腰，亦是威懾中國。未來，美菲赴仁愛礁宣示或成為新常態。

解放軍南部戰區新聞發言人田軍里表示，12月4日，美「吉福茲」號（USS Gabrielle Giffords）瀕海戰鬥艦未經中國政府批准，非法闖入中國南沙仁愛礁鄰近海域，解放軍南部戰區組織海上兵力全程跟監警戒。

本報系聯合報報導，田軍里批評美國蓄意攪局南海，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，充分說明美是南海和平穩定的最大威脅。

有中國網友表示：「這就是恢復軍事交流的結果。知道你不會動手，就過來挑釁唄！」「首腦會談後，艦照來，商照禁，人制裁，台獨照支持，全面打壓，一百年不變。」

據路透報導，中國與多個鄰國就其在南中國海的廣泛主權主張存在爭議。美國海軍表示，「吉福茲」號正在南中國海國際水域進行例行操作，符合國際法。美國海軍在一份聲明中稱：「美國第七艦隊每天都在南中國海執行任務，幾十年來一直如此」「這些行動表明我們致力於維護自由開放的印太地區。」

香港 亞洲研究中心主任彭念4日向香港中通社解析，這是自菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府上台以來，美國軍艦第一次闖入仁愛礁海域，釋放強烈信號：首先，即使面對其他地區熱點問題，美國在南海維持緊張態勢，支持菲律賓的政策不會動搖。其次，美國擔心中國趁此機會用激進方式收復仁愛礁，透過此舉威懾中國。

就在美軍艦闖仁愛礁的前一天，菲律賓海岸警衛隊3日稱，南海牛軛礁附近游弋的「中國海上民兵船」數量激增，菲方已部署兩艘艦船「巡邏，挑戰和記錄」中國船隻。此外，菲律賓近日還在中業島啟用新監測站，加強監控中國船隻和飛機。

彭念認為，此次美菲雙方必有溝通，且是一個開始，未來，美菲赴仁愛礁宣示或成為新常態。在南海，類似海警及漁船碰撞等事件的非軍事衝突概率將增加。但中美之間底線是不爆發衝突，不太可能產生常規軍事力量之間的擦槍走火。

暨南大學國際關係學院副院長、菲律賓研究中心主任代帆則表示，今年以來，菲中兩國在南海爭議海域的對抗愈來愈嚴重。由於美國的介入和偏袒菲律賓，未來南海局勢不樂觀，中菲或有進一步對峙和衝突。

值得注意的是，除了美國，菲律賓亦不斷引入域外勢力介入南海，包括近期與日本、法國加強軍事合作，商談允許雙方軍隊進入對方領土。同時，菲律賓又試圖拉攏越南 、馬來西亞等南海周邊國家，共同對抗中國。