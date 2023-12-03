我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

假反詐中心來電索銀行卡資料 華人險上當 口音露餡

晚到輕鬆拿工作證 有人卻已等34年 新舊無證客對立升高

恆大清算聆訊前夕遭狙擊 報告指持續多年誇大營收

中央社／上海3日電
圖為中國恒大集團香港總部。（路透）
圖為中國恒大集團香港總部。（路透）

中國地產商恆大遭債權人提出清算申請，清算申請聆訊定於12月4日舉行。聆訊前夕研究機構GMT Research發布報告「狙擊」，指出恆大持續多年嚴重誇大營收，且從來沒有任何利潤

2022年6月24日，恆大債權人Top Shine Global Limited of Intershore Consult（Samoa）Limited向香港高等法院提出清算申請，經過多次延後，香港高等法院將於4日進行清算聆訊。今年10月底時，法院明確要求恆大應在4日的聆訊前交出實質重組方案。

根據香港經濟日報12月1日報導，清算聆訊前夕，研究機構GMT Research發布一份報告稱恆大嚴重誇大營收，情況可能已經持續多年，「與其說恆大是流動性緊縮或疫情引發樓市低迷的受害者，不如說恆大根本從來沒有任何利潤」。

根據報告，GMT認為恆大連續多年虛報收入和利潤，並在2021年時，對物業銷售收入的確認方式做了重大調整，一改以往，認列收入的時間從「客戶獲得專案竣工證書或業主使用權」，變為「客戶接受物業銷售合約」。

合約上的相關條款並無提及物業是否「已交付」或「已完工」，只要被視為接受即可。因此，在2021年之前，恆大在一些特定的情況下，物業交付或完工前，收入已全額入帳。

確認收入時間的變化，對恆大的財務狀況產生重大影響，導致先前紀錄的6640億人民幣收入和淨利潤1020億人民幣出現問題。

報告並指出，根據過往的財務報表分析，恆大可能在2016年時就已經面臨風險，因為資產價值低於負債。種種跡象表明，恆大一些資金來源已經枯竭只能借更多的錢，才能維持下去。然而資金缺口持續擴大，在某些時間會變得大到無法融資。

恆大 利潤 香港

上一則

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

下一則

中國連發「地磁暴」預警 北方近日頻現這個光

延伸閱讀

中國房企白名單 恒大難入列 分析：被立案調查不符紓困資格

中國房企白名單 恒大難入列 分析：被立案調查不符紓困資格
許家印香港2棟市價1.9億美元豪宅 被債權人接管

許家印香港2棟市價1.9億美元豪宅 被債權人接管
年薪900萬？許家印二姨太？恒大歌舞團遭網暴 團長白珊珊怒告

年薪900萬？許家印二姨太？恒大歌舞團遭網暴 團長白珊珊怒告
恒大「最後一次」延後清盤聆訊 重組之路未見轉機

恒大「最後一次」延後清盤聆訊 重組之路未見轉機

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
四名中國留學生在加拿大多倫多車禍身亡，示意圖。（路透）　　

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

2023-11-26 22:13
解克鋒夫婦與離散25年的二兒子解清帥終於團圓。（取材自紫牛新聞）

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

2023-12-02 07:30

超人氣

更多 >
張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光

張艾嘉兒子娶超模 婚禮浪漫絕美畫面曝光
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代
躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆

躺平？貴州00後「山上養老」 他駁：不比上班輕鬆
價格詐欺 擁有186家門市的新州1元店120萬元和解

價格詐欺 擁有186家門市的新州1元店120萬元和解