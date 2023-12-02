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中越鐵路新路線 傳可能穿越越南最大稀土中心

中央社／台北3日電
中國外交部長王毅將。（路透）
中國外交部長王毅將。（路透）

中國外交部長王毅近日訪問越南，中越考慮對兩國之間的鐵路連接進行重大升級，促進一條穿越越南稀土中心地帶的鐵路線。值得注意的是以美國為首的西方國家也與越南合作發展稀土產業。

自由亞洲電台2日報導，王毅1至2日訪問河內，爲中國國家主席習近平的越南之行做準備，王毅發表了一篇文章，稱兩國同意加強貿易關係並促進鐵路連接。

據援引越南官員和外交官表示，中國和越南在努力對兩國迄今發展不足的鐵路連接進行重大升級，以促進一條穿越越南稀土中心地帶並通往越南北部第一大港口的鐵路線，而中國是迄今爲止世界最大的稀土提煉國。

稀土是生產電動汽車電池和智慧手機螢幕等現代設備原料。

報導指出，越南正試圖建立自己的稀土產業，這被外界看作是挑戰中國在稀土領域的主導地位之舉。不過，越南內部的爭鬥給這些努力蒙上陰影。

目前尚不清楚中國將爲越南的鐵路升級提供多少資金，也不清楚河內是否會接受中國政府爲此提供鉅額融資。

美國之音2日報導，美國和其他國家對越南增加稀土產量頗感興趣。新加坡的東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員黎洪和（Le Hong Hiep）表示，美國希望越南成為更重要的供應商，如果可能的話，或許可以取代中國，因為美國可能面臨依賴中國稀土供應的風險。

黎洪和說，不僅美國，南韓、日本和澳洲等其他夥伴也正在與越南合作發展稀土產業。

另路透今年9月報導，根據美國地質調查所（U.S. Geological Survey），越南擁有全球第2大稀土蘊藏量，但多數仍未開發，且因中國幾乎壟斷全球市場，壓低價格，導致越南的投資受到阻礙。拜登總統（Joe Biden）9月訪問河內升級美越雙邊關係，並簽署協議，以提升越南吸引投資人開發稀土的能力。

越南計畫明年重啟國內最大稀土礦場，這項西方支持的計畫規模可媲美全世界最大稀土礦場。此舉是削弱中國在稀土市場霸主地位更廣泛行動的一部分。

但稀土煉製過程複雜，中國掌握許多加工技術。部分受訪業者坦言，在越南建立稀土中心有難度。

越南 稀土 王毅

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