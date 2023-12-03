美媒：中國駭客組織 竊荷蘭NXP晶片設計

美媒報導，與中國有關的駭客 組織Chimera成功滲透荷蘭半導體巨頭恩智浦 ( NXP ) 的網路，該組織在2017年到2020年初竊取恩智浦晶片 設計等數據。

據自由亞洲報導，這件滲透事件，在兩年半的時間內一直未被發現，駭客一直潛伏在公司的網路中，直到2019年9月荷蘭「泛航航空」（Transavia） 的預訂系統遭入侵，調查過程中才意外被揭發。

報導指出，恩智浦已承認知識產權被盜，表示會將洩露的影響降至最低，而其被盜數據的複雜性相信會阻止設計複製。事件發生後，恩智浦加強網絡安全，升級監控系統，並加強內部數據訪問和傳輸控制。

據報導，在美國大學任教的華裔科學家Vader表示，以往看到的是中國竊取中央處理器，以及圖像處理芯片等，此次駭客組織的目標是竊取硬件安全芯片技術，顯示中國竊取西方先進技術的範圍廣泛。此事件在被發現後3年才被媒體披露，Vader批評西方國家反應滯後。

在德國高校任教的香港 科技大學博士朱瑞指出，恩智浦芯片設計數據被竊事件，反映了中國難實現科技自主，「中國製造2025」淪為空談。