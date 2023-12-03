全球首例 北京接受神學士派駐大使

由神學士政權派出的阿富汗新任駐北京大使卡里米（左）近日已向中國外交部遞交國書。（取材自阿富汗外交部官網）

在阿富汗 內戰中奪取政權已有兩年餘的神學士 （又譯塔利班）外交部發表聲明，中國已經接受其任命的大使，由此北京創下全球首個承認阿富汗神學士政權派駐大使的紀錄。

根據神學士外交部2日的聲明，阿富汗新任駐北京大使卡里米於11月24日抵達北京，受到中國政府阿富汗事務特使岳曉勇接待，卡里米並已向中國外交部禮賓司司長洪磊遞交國書副本。洪磊稱許這是中阿關係發展的重要一步，北京以前沒干涉阿富汗內政，現在也不會干涉。

卡里米則表態，阿富汗境內不存在對任何人的威脅。洪磊允諾會在不久的將來舉行儀式，讓卡里米向中國國家主席習近平正式遞交國書正本。

美聯社指出，此次卡里米赴北京，是神學士政權重新掌權以來首次正式向另一國派遣大使。

中國已先在今年9月正式向阿富汗派出新大使，由外交部國際司副司長趙星擔任，他履新時受到高規格歡迎，甚至檢閱了神學士儀仗隊。

神學士奪權以後，北京方面很早就與之接觸，以防止這個飽受衝突蹂躪的國家再次陷入混亂，理由是可能會鼓勵反對中國的武裝分子，利用阿富汗領土威脅中國的安全。今年4月，中國外交部發布「關於阿富汗問題的中國立場」，表示期待阿富汗臨時政府同各國尤其是鄰國友好交往、歡迎阿富汗參與「一帶一路 」，並要求阿富汗堅決打擊「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（東伊運）等恐怖勢力。

10月25日，中國外長王毅在西藏會見來訪的阿富汗代理外長穆塔基時表示，中國願繼續透過阿鄰國協調合作機制等管道，「幫助阿方發展同鄰國關係，並更好地融入區域經濟合作」。據中國官方統計，自神學士此次奪取政權以來，中國累計向其提供人民幣3.8億餘元的人道主義援助；去年雙邊貿易額為5.95億美元。

中國政府10月也邀請神學士政權代表參加「一帶一路」論壇，成為神學士政權上台以來，首次參加高規格的國際性多邊會議。

部分中國國企和民企表現出投資阿富汗的興趣，最近幾個月並有一些企業與神學士政權簽署合約。然而，國際銀行業的制裁行動，阻止了外國投資者對神學士政權採取重大措施。

根據報導，聯合國已排除把阿富汗席位給予神學士政權的可能性，直到他們解決國際社會的關切並改善婦女待遇為止。