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中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

越南稀土儲量世界第二 中美拉攏

中國新聞組／北京2日電
在地緣政治影響之下，中國包頭英斯特磁性新材料有限公司8月遭披露，正規畫於越南設廠。圖為另家包頭地區企業的稀土加工工廠內部。（新華社）
在地緣政治影響之下，中國包頭英斯特磁性新材料有限公司8月遭披露，正規畫於越南設廠。圖為另家包頭地區企業的稀土加工工廠內部。（新華社）

越南稀土蘊藏量僅次於中國，占世界18％，大部分尚未開發。主要分布在該國西北地區，截止目前，越南稀土開採主要集中在該國西北和中部高原地區。正因越南稀土蘊藏量高居世界第二，中美兩國正競相拉攏。

在美中科技戰之下，中國以國家安全利益為由，自8月起對鎵、鍺兩種晶片關鍵原料實施出口管制，此舉被認為是對美國向中國技術部門所採取措施的報復。美國則致力於擺脫對中國稀土的依賴，並將目標轉向越南。

越南近年也開始發展精煉技術，其稀土開發與生產上有潛力對中國形成挑戰。此外，路透9月報導，越南初步打算在年底前對東堡（Dong Pao）礦場多個區塊進行招標，並計畫於明年重啟此一越南國內最大稀土礦場。這項西方支持的計畫，可能部分削弱中國在稀土市場的霸主地位。

在地緣政治影響之下，中國包頭英斯特磁性新材料有限公司（INST）8月遭披露，正在規畫於越南設廠，一方面讓稀土供應鏈多元化，避免過於集中中國；另一方面則是不想受到美中緊張關係的波及與影響。

復旦大學美國研究中心教授韋宗友9月評論美越關係升級時表示，拜登政府在高科技領域對中國推進「小院高牆」式限制與封鎖，美越關係升級內容之一是加強雙方在人工智慧、供應鏈等領域的合作，這可能導致部分美國企業業務轉移，為越南帶來利多，這是美國拉攏越南作為之一。

越南 稀土 供應鏈

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